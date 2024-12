De retour, LeBron James s’explique sur son absence

Les Lakers étaient dans le dur avant de défier les Grizzlies. Sur une série de quatre défaites en cinq matchs, les Angelinos avaient à cœur de sortir la tête de l’eau et ce fut chose faite avec une victoire face à Memphis (116-110). En plus de la victoire, JJ Redick a pu retrouver LeBron James et il ne va clairement pas bouder son plaisir.

Absent depuis deux matchs entre un problème au pied et des soucis perso, LeBron James a fait son grand retour pour défier les Grizzlies, la 2ème meilleure équipe de l’Ouest.

Pour l’occasion – ou peut-être parce que les Lakers n’arrivaient plus à mettre un pied devant l’autre – JJ Redick a sorti son cinquième starting five différent en… cinq matchs.

Un remodelage qui s’avère payant puisque les Lakers se sont imposés, 116-110, après notamment une première mi-temps maîtrisée et un gros Anthony Davis à 40 points.

De son côté, LeBron James ne plie pas le match du siècle avec 18 points (7/17 au tir et 3.6 de loin), 8 rebonds et 8 passes.

Après la rencontre, le numéro 23 s’est exprimé sur son absence. Si BronBron pouvait jouer les deux matchs face à Portland et Minnesota, cela n’aurait pas été la bonne décision.

“Si cela n’avait tenu qu’à moi, j’aurais joué face à Portland et il aurait été difficile de me tenir éloigné de la rencontre contre Minnesota, mais j’ai une équipe qui travaille dans mon intérêt. Je dois les écouter. Cela m’a donné l’opportunité de prendre plusieurs jours pour me recharger physiquement et mentalement pour le match de ce soir. Et ça a marché.” – LeBron James

LeBron James semble être arrivé à l’âge de la raison, lui qui soufflera sa 40ème bougie à la fin du mois.

