Toujours pas de date de retour pour LeBron James

Encore absent cette nuit, LeBron James n’a plus joué depuis le 6 décembre avec les Lakers. Entre son bobo au pied et ses problèmes personnels, le King manque à son équipe.

Les Lakers n’ont pas fait le poids cette nuit face aux Wolves. Sans LeBron James et avec un Anthony Davis trop esseulé, la marche était tout simplement trop haute pour les Purple and Gold. L’équation est globalement la même depuis des années à L.A.. Lorsque les deux stars de l’équipe ne peuvent pas être alignées ensemble sur le terrain, les Lakers paraissent une équipe bien banale. Du côté des fans, on attend évidemment le retour au jeu de LeBron James. Reste à savoir quand et pour le moment c’est le flou total concernant la date du comeback de LBJ.

Officiellement, James était absent la nuit dernière à cause de sa douleur au pied, mais il avait aussi quitté l’équipe pendant quelques jours à cause de problèmes personnels, ce qui fait qu’il est compliqué de savoir quelle raison prime vraiment en ce moment.

Interrogé par Khobi Price, J.J. Redick a affirmé qu’il n’avait aucune idée concernant le timing du retour de sa superstar au sein du groupe.

JJ Redick responded “no” when asked whether he knows when LeBron James will rejoin the team.

— Khobi Price (@khobi_price) December 13, 2024

Sans James, les Lakers risquent de continuer à couler lentement mais sûrement. La franchise reste sur 8 défaites lors des 11 derniers matchs et glissent dans le ventre mou de la Conférence Ouest. (10ème avec 13 victoires pour 12 défaites). Et la suite ne s’annonce pas facile avec les Grizzlies au menu et deux matchs face aux voisins Kings. Alors qu’il avait annoncé son intention de jouer les 82 matchs de la saison, LeBron James s’est lui fait une raison. En cas de forfait face à Memphis dimanche soir, ce serait la troisième rencontre de suite que BronBron manquerait.

Source texte : Khobi Price