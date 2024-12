LeBron James absent du groupe des Lakers pour “raisons personnelles”

Absent lors du match à Portland et pour les derniers entraînements collectifs des Lakers, LeBron James est excusé au motif de “raisons personnelles” selon JJ Redick, coach de Los Angeles. Le technicien indique par ailleurs que sa star “a besoin de temps”.

S’il est une absence qui va faire parler, c’est bien celle de LeBron James. À deux grosses semaines de ses 40 ans, la star des Lakers est toujours aussi importante pour le groupe et plus globalement pour la NBA dans son entièreté. Il a néanmoins manqué le match de l’équipe à domicile contre Portland, et également les récentes sessions d’entraînement de l’équipe.

JJ Redick, au micro d’ESPN, a évoqué le besoin de Bron d’avoir du temps. Les Lakers sortent d’un gros road-trip de 4 matchs entre Est et Ouest, plombé par une série de trois défaites consécutives.

“LeBron n’est pas avec l’équipe en ce moment. Il est absent pour raisons personnelles, il est excusé.”

Le coach a approfondi son propos en évoquant les efforts conséquents demandés au joueur durant les matchs. Et que dans son cas, unique, le repos n’est pas négligeable. La rencontre à domicile contre Portland, l’une des pires équipes de la ligue, a semblé être le contexte idéal pour lui accorder une pause.

Nous devons être attentifs, puisque nous enchaînons les matchs, aux minutes qui s’accumulent [pour James]. Dimanche, avec son petit souci au pied, il est apparu que cela était une bonne opportunité pour lui de prendre du repos.”

Un rythme intense qui fait également dire au technique de La La Land que LeBron n’est pas spécifiquement un cas isolé, et que si d’autres joueurs – dans la contrainte du planning collectif, ce qui est la différence majeur avec James – souhaitent profiter de jours loin de la balle orange pour souffler, c’est le moment.

“Si quelqu’un veut aller se faire quelques nuits à Santa Barbara pour se relaxer, il ne faut pas hésiter.”

Pour en revenir à James, rien n’indique, toujours selon ESPN, que l’homme aux 41 000 points inscrits en carrière soit présent face à Minnesota, en déplacement ce vendredi. Les informations concernant la situation devraient arriver dans les heures à venir.