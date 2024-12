Bonne nouvelle à Cleveland ! Max Strus, sniper de la bande de l’Ohio qui s’était blessé à la cheville durant le mois d’octobre, devrait effectuer son retour – et début de saison – avec les Cavaliers ce vendredi. Face aux Wizards, une petite remise en forme plus que sympathique sur le papier.

Le deuxième meilleur tireur longue distance – derrière Donovan Mitchell – de Cleveland is back ! Une menace de plus pour la concurrence, et un retour bienvenu pour l’ensemble de la troupe de Kenny Atkinson. Touché à la cheville lors d’un entraînement rien de plus classique juste avant la reprise de la saison, Max Strus avait dû abandonner les copaings pendant plusieurs longues semaines.

Cleveland Cavaliers guard Max Strus is expected to make his season debut on Friday against the Washington Wizards, sources tell ESPN. Strus suffered an ankle sprain in mid-October. He started in all 70 games played and ranked second on the Cavs in plus-minus last season. pic.twitter.com/MgMnxb8MLi

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 11, 2024

Son retour fera du bien aux Cavaliers. L’an passé, il avait joué 70 matchs en tant que titulaire, soit l’entièreté de ses parties disputées en régulière. Capable de sanctionner dès qu’on lui laisse une porte ouverte derrière l’arc, il sera assurément une arme de plus pour faciliter le travail de joueurs comme Evan Mobley, Darius Garland et Donovan Mitchell, capables de créer des décalages proches du cercle via la prise de position ou la percussion.