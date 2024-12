Scottie Barnes (Raptors) absent plusieurs semaines

Coup dur pour Toronto. Touché à la cheville lors du match face aux Knicks, Scottie Barnes sera vraisemblablement absent plusieurs semaines, selon ESPN.

Un contact avec Karl Anthony-Towns, et voilà les Raptors privés de leur meilleur élément. Scottie Barnes, qui réalise jusqu’ici une saison individuelle très honnête (20,6 points, 8,4 rebonds et 7,4 passes de moyenne en régulière, ses meilleurs totaux en carrière) voit sa belle campagne de nouveau interrompue le temps de soigner une entorse à la cheville.

Les examens n’ont pas révélé de fracture, ce qui est un bon point. La franchise a annoncé qu’il serait réévalué dans une semaine pour déterminer la feuille de route afin d’optimiser sa date de retour. Déjà 14es de l’Est, les Raptors affichent actuellement un bilan de 2-9 sans leur leader. De quoi – sur le papier – potentiellement laisser presque définitivement Toronto dans la course à la Draft.

