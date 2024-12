Blazers : Jerami Grant, Anfernee Simons et Robert Williams ciblés par plusieurs équipes ?

Le marché des transferts va doucement, mais sûrement commencer à s’agiter et les Blazers ne sont déjà pas épargnés par les rumeurs puisque trois joueurs sont sources de convoitise : Jerami Grant, Anfernee Simons et Roberts Williams.

Trois joueurs au profil très différent, mais qui pourraient quitter l’Oregon avant la fin de l’hiver comme l’évoque Shams Charania.

Jerami Grant est dans les rumeurs de transfert depuis un bon moment maintenant. L’été dernier, il était sur les tablettes de Dallas et des Lakers. La piste Los Angeles pourrait ressortir vu que les Angelinos cherchent toujours du renfort à apporter à leur secteur intérieur.

Anfernee Simons est le nouveau venu dans la rubrique “disponible” des Blazers, mais son départ ne serait que la suite logique des choses. Le front office semble faire du duo Shaedon Sharpee – Scoot Henderson, son duo de l’avenir. Le départ d’Ant devient ainsi inévitable.

Pour le moment, aucun nom d’équipe n’a filtré, mais vu le potentiel du garçon, Portland ne va avoir aucun mal à s’en séparer.

Troisième joueur et peut-être le dossier le plus épineux, Robert Williams III. Portland se décide enfin à faire le tri dans son secteur intérieur et RWIII pourrait bien être prié de prendre ses affaires.

Sauf que si le potentiel du Time Lord est réel, sa capacité à se blesser très et trop souvent l’est tout autant. Seulement sept matchs joués cette saison, six l’an passé, la fiabilité du bonhomme laisse plus qu’à désirer.

Portland n’est pas dupe et sait que monter un transfert autour de Robert Williams ne sera pas chose aisée. Les Blazers sont aussi ouverts à un transfert de Deandre Ayton, mais là, c’est son salaire qui va coince puisque Dede touche plus de 35 patates par saison et Chauncey Billups a du mal à mettre en valeur son joueur.

Coach Billups on Deandre Ayton playing just two minutes in the second half Friday:

“I didn’t like his spirit in the game.”

Ayton is averaging career-lows in points and rebounds this season.

— Underdog NBA (@Underdog__NBA) December 7, 2024

En clair, les pivots sont trop nombreux dans l’Oregon, mais il va être compliqué de les déloger.

Quoiqu’il en soit, avec un démarrage en-dessous des attentes, les Blazers vont se montrer actifs sur le marché des transferts donc affaire à suivre…

Source texte : Shams Charania