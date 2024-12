NBA Cup – programme du soir : Trae Young rend visite aux Knicks à 1h

Après les qualifications du Thunder et des Bucks hier soir, il reste encore deux billets à distribuer pour les demi-finales de la NBA Cup. La présentation des derniers quarts de finale, c’est juste en-dessous.

Le programme du soir

1h : Knicks – Hawks

3h30 : Rockets – Warriors

On commence par l’affiche qui va le plus nous faire saliver sans doute avec ce Knicks – Hawks qui sent bon 2021. Ce match permettra à Trae Young de voir que sa cote d’amour au Garden est toujours aussi grande (non). Le dégarni a plusieurs fois fait des misères aux Knicks et il prend toujours un grand plaisir à les chambrer, encore récemment d’ailleurs. On peut déjà s’attendre à ce qu’il reçoive un accueil spécial de la part du public, dans une rencontre assez ouverte et indécise. Le duel avec Jalen Brunson au poste de meneur sera particulièrement intéressant à suivre. On gardera également un œil sur notre Zaccharie Risacher national, qui aura du beau monde en face avec Mikal Bridges ou OG Anunoby sur les ailes.

Un peu plus tard dans la nuit, les Rockets et les Warriors se disputeront le second billet pour les demi-finales et le droit d’affronter le Thunder du côté de Vegas. Là aussi ce n’est pas l’amour fou entre les deux équipes et on verra si Dillon Brooks et Draymond Green nous offrent quelques étincelles. Les Dubs ont l’avantage psychologique puisqu’ils ont battu deux fois les Rockets cette saison, à chaque fois sans Stephen Curry. Ce soir le Chef devrait normalement être en tenue pour aller qualifier les siens pour les demi-finales de la NBA Cup. Coup d’envoi prévu aux environs de 3h30.