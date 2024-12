Après l’annonce faite par Shams Charania de l’intention du Heat d’écouter toutes les propositions pour un éventuel transfert de la star de l’équipe, Jimmy Butler, ce dernier a réagi. Pour le joueur, il n’y a pas a être déranger par de tels propos, car après tout, il n’y a pas “de mauvaise publicité”. Pragmatique.

Shams Charania a sans doute envoyé, ce mardi, la première très grosse information transfert de la saison, à deux mois de la trade deadline. L’insider d’ESPN a indiqué que le Heat serait ouvert aux offres extérieures pour un transfert de Jimmy Butler. Une situation qui fait suite à l’échec des négociations entre la franchise et le joueur pour une prolongation de contrat. Plutôt que de le laisser filer libre à l’été, Pat Riley mise désormais sur une sortie rapide contre des assets intéressants pour l’avenir de l’équipe.

Interrogé par le Miami Herald – quotidien local – sur les rumeurs, Jimmy Butler a déclaré être plutôt content. Et oui, parler de lui, c’est en soi une forme de mise en avant. Il n’y a pas de petites économies, surtout sur le plan médiatique.

“J’aime plutôt ça. C’est bien que l’on parle de moi. Je ne pense pas qu’il y ait de mauvaise publicité dans cette situation […] Ça ne m’embête absolument pas, j’apprécie cela. J’aime jouer au basket, être efficace, aider mon équipe à gagner. Je ne prends pas tout cela pour acquis, peu importe l’équipe.” – Jimmy Butler.

Pour Butler, l’objectif principal – selon une source au sein de la ligue – est de toucher le maximum possible sur le plan salarial l’été prochain. Que cela se fasse au Heat ? Tant mieux. Si ce n’est pas le cas ? Merci pour tout, la bise et on s’attrape pour se partager une Lime Pie en terrasse du côté de Key West les mecs. Jimmy Buckets parlait néanmoins de moindre priorité devant les médias ce jour.

“Ce n’est pas vraiment cela [avoir un contrat max] qui compte le plus. Mes enfants comptent, mon bonheur compte, mon bien-être compte et ma famille compte. À cet instant, il faut être compétitif, rester en forme, jouer du bon basket. Je pense que j’ai fait tout cela jusqu’ici, on verra donc bien ce que je peux avoir.”

Et alors, on continue donc avec le Heat, si la situation se décante dans la bonne voie ? Jimmy Butler botte en touche.

“Je ne sais pas. Je suis certain que vous aurez quoi qu’il arrive des échos qui disent le contraire. Ça ne sert donc à rien que je réponde à la question.”

Ce que l’on sait, c’est que les Warriors, les Rockets et les Mavericks pourraient faire partie des équipes particulièrement intéressées par le dossier. Trois équipes aux profils et aux ambitions différentes, qui pourraient proposer des options multiples en termes d’objectif pour JB. Reste qu’actuellement, c’est bien le Heat qui aura le dernier mot en cas de transfert, et choisira bien évidemment le meilleur deal pour la franchise et non pour le joueur, si cela devait arriver.

Sources : ESPN, Miami Herald