Dans le troisième quart de finale de la NBA Cup 2024, Trae Young et les Hawks retrouvaient les Knicks et le Madison Square Garden pour le nouveau chapitre d’une bromance bien connue dans la Grande Ligue. Par ici pour savoir ce qu’il s’y est passé !

Une première mi-temps gérée par les locaux, avec un Jalen Brunson serein à la baguette et un Karl-Anthony Towns au four et au moulin.

Puis une deuxième mi-temps loupée par les Knicks, ou parfaite des Hawks, ou peut-être bien les deux.

On connait trois des quatre demi-finalistes de cette NBA Cup 2024 ! Après les Bucks et le Thunder hier, respectivement vainqueurs d’Orlando et Dallas, ce sont donc les Hawks qui se sont qualifiés cette nuit à New York et qui rallieront prochainement Las Vegas pour le Final 4 de la toute récente compétition hivernale imaginée par la NBA.

Next stop, Vegas 🏆

The Hawks ADVANCE to the #EmiratesNBACup Semifinals! pic.twitter.com/Q1JvycPI4s

— NBA (@NBA) December 12, 2024

Bien que battus dans les grandes largeurs avant-hier par les Nuggets, les Hawks ont donc repris leur marche en avant. Septième victoire en huit matchs pour les hommes de Quin Snyder, portés cette nuit par des leaders concernés, notamment un Trae Young qui n’aime rien de moins que de se gargariser des sifflets du Madison Square Garden. Cette fois-ci, le lutin maléfique d’Atlanta a attendu que les premiers “**ck Trae Young” descendent des travées du MSG pour appuyer sur la pédale d’accélérateur. Déjà solide jusque-là, Ice Trae a été le catalyseur d’un énorme run des Hawks au troisième quart. Aux côtés du candidat MIP Jalen Johnson (21 points, 15 rebonds et 7 passes), du candidat 6MOY De’Andre Hunter (24 points à 8/15), du candidat au DPOY Dyson Daniels (encore monstrueux collé au short de Jalen Brunson) et du non-candidat au ROY Zaccharie Risacher (2 points à 1/8), l’ennemi préféré des New-yorkais a mis les gaz et repart donc de NYC avec un billet pour Vegas, où les Hawks affronteront samedi soir les Bucks pour une place en finale !