Buddy Hield a passé la barre des 2 000 tirs à 3-points en carrière

En plein coeur d’un troisième quart-temps qui voyait les Warriors se réveiller face aux Rockets, Buddy Hield a passé un step que peu de joueurs NBA passeront dans leur vie, celui des… 2000 tirs à 3-points inscrits en carrière. Congrats buddy !

Peut-être bien qu’il ne sait faire que ça, mais au moins il sait faire quelque chose.

Peut-être bien qu’il est un loser qui a attendu 632 matchs pour jouer les Playoffs, mais lui il a joué des Playoffs.

On a même lu qu’il avait une dentition de cheval, mais au moins il mort la vie à pleines dents.

Petit clin d’oeil sympa, Buddy Hield a donc passé cette nuit lors des demi-finales de NBA Cup la barre des 2 000 tirs à 3-points inscrits en carrière. Un milestone impressionnant et qui conforte le sniper des Warriors dans cette famille à part, celle des shooteurs compulsifs, qui semblent ne jamais vouloir s’arrêter de shooter.

Avec les Pelicans, les Kings, les Pacers, les Sixers ou dernièrement les Warriors, Buddy sait ce pourquoi il est payé, et nous on sait qu’on ne se lève pas pour le voir prendre des rebonds. Du shoot, du shoot et encore du shoot, 2 000 du parking désormais, ce qui fait de lui le 17è joueur à passer cette barre un peu plus que symbolique.

Les 16 autres ? Dans un ordre décroissant Eric Gordon, Kevin Durant, Paul Pierce, Kyle Lowry, Jamal Crawford, Paul George, Jason Terry, Vince Carter, Kyle Korver, LeBron James, Klay Thompson, Reggie Miller, Damian Lillard, Ray Allen, James Harden et Stephen Curry.

Comment on dit déjà ? Ah oui, “en bonne compagnie” !