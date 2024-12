Ce n’était pas le match de l’année, ce n’était même pas le match de la nuit. Mais, au bout du suspense, les Rockets iront donc à Las Vegas samedi soir pour les demi-finales de la NBA Cup 2024 !

Dire qu’on s’est emmerdé devant ce match serait un mensonge, mais dire qu’on a passé deux heures debout à s’ambiancer serait un bien pire mensonge.

Cette nuit les Warriors se sont jaugés, ils ont longtemps buté sur la défense de Houston tout en semblant ne rien avoir à proposer, puis lors du troisième quart-temps un coup de chaud de Buddy Hield a mis Golden State sur les bons rails. Hausser le ton en défense quand l’attaque n’est pas folle, profiter d’une soirée sans des shooteurs texans et envoyer Draymond Green SAVATER Alperen Sengun, voilà sans doute les consignes de Steve Kerr cette nuit, pour se sortir, que dis-je pour se dépêtrer d’un match loin d’être aussi ouvert que le Knicks – Hawks vu en préambule.

Un match que les Warriors ont eu en main donc, mais… qu’ils ont fini par perdre, comme quoi la NBA finit toujours pas nous surprendre. Un énorme tir d’un Fred VanVleet pourtant bien freiné jusqu’alors, un Sengun qui profite d’une match-up avec Looney pour sanctionner, et une dernière action qui risque de faire parler, avec un combat au sol et… une faute sifflée contre les Warriors, qui enverra le très maladroit Jalen Green sauver sa soirée en étant récompensé de sa combativité.

Des Rockets solides puis dans les cordes, puis revenus de nulle part pour finalement composter leur ticket pour Vegas. Elle est pas belle la vie ? Peut-être que si, peut-être que non, mais en tout cas, elle sourit aux audacieux. Bravo les Rockets, on se voit samedi !