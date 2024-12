Cette nuit avaient lieu les deux derniers quarts de finale de NBA Cup, et on a transpiré jusque dans les dernières secondes de la nuit. Par ici le résumé !

Les résultats de la nuit NBA

Knicks – Hawks : 100-108 (les stats)

: 100-108 (les stats) Rockets – Warriors : 91-90 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Zaccharie Risacher en a chié (1/8) mais il ira visiter Las Vegas

Pacôme Dadiet a été efficace en G League (15 points), Killian Hayes un peu moins

Le highlight de la nuit

The Warriors had a timeout left. The Rockets had a foul to give left. The shot clock was off.

Terrible decision by GP to pass it. If anything, take the foul or call the TO, then sub him out for offense.

Many things led to this loss, but this play hurts.pic.twitter.com/FoRAQoJhMB

— WarriorsMuse (@WarriorsMuse) December 12, 2024

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

Le programme de ce soir