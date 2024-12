Victorieux cette nuit avec les Grizzlies, Ja Morant s’est permis d’aller chambrer les Nets et Jordi Fernandez. Une attitude qui n’est pas passée du côté de Brooklyn, de quoi provoquer un peu de tension en fin de match.

On le sait, Ja Morant est un joueur exceptionnel et c’est aussi un grand provocateur. Que ce soit par sa gestuelle (too small avec la main par exemple) ou ses mots, Ja n’hésite jamais à sortir la boîte à trashtalking face à ses adversaires. Quelque chose qui n’a rien de nouveau donc mais cette nuit les Nets n’ont pas trop aimé sa manière de faire.

Auteur d’un buzzer beater avant la mi-temps, Morant était déjà venu afficher sa joie juste devant le banc des Nets et Jordi Fernandez, un geste qui n’était pas passé inaperçu par ces derniers, loin de là. Mais ce n’est qu’en fin de match que la tension est vraiment montée, avec une nouvelle provocation en début de garbage time. Fernandez est donc allé se plaindre aux arbitres mais surtout Dennis Schröder a commencé à s’expliquer sévère avec Taylor Jenkins.

Dennis Schroder and Jordi Fernandez were involved in an altercation with Ja Morant and Taylor Jenkins.

Morant had something to say to Fernandez (again) and Schroder took expectation. Jenkins then chimed in.

Schroder, Morant, and Jenkins hit with techs. pic.twitter.com/dFBeHkC9Fn

Ni une, ni deux, un attroupement a débuté. Heureusement, les arbitres et les staffs ont su éviter tout débordement mais il était sûr que les déclarations d’après-match seraient savoureuses. Jordi Fernandez a bien sûr critiqué l’attitude de Morant.

Jordi Fernández (coach des Nets) est revenu sur le trashtalk de Ja Morant après le match. Spoiler ? Il n’a pas aimé :

“Je ne parlerai jamais aux joueurs adversaires, je ne veux pas qu’ils me parlent. C’est irrespectueux et ça ne fait pas partie du jeu.” https://t.co/uKmB0cGeDo

Ja Morant, fidèle à lui-même, était plutôt content de lui et n’avait pas le moindre regret. Le meneur voulait déstabiliser ses adversaires et il a réussi son coup.

“Je me moquais d’eux, je voulais les faire tilter et j’ai réussi. Je n’ai rien fait de mal, regardez la vidéo. Si trouver que dire “Yeah” est irrespectueux… qu’il en soit ainsi.”

Dennis Schröder a aussi donné sa version des faits. Si le meneur allemand apprécie le trashtalking sur le terrain (il est aussi un habitué du genre), il a trouvé que Morant a manqué de “classe” par son attitude. Des propos rapportés par le New York Post.

« Chaque fois que je vois quelque chose, je défends les gens avec qui je joue, avec qui je vais au combat tous les soirs, avec qui je m’améliore tous les jours, et j’essaie de les protéger » “J’essayais juste de protéger Jordi. Ja parlait et j’ai essayé de protéger Jordi, de voir ce qui se passait. Il n’y a pas d’animosité. Tout le monde est en compétition. Je respecte cela. Mais je ne respecte pas le fait de gagner et de s’en prendre à l’entraîneur. Vous le faites sur le terrain – et j’aime ça sur le terrain. Je le fais aussi, mais respectez le jeu quand vous gagnez. Gagne avec classe. Je n’ai pas apprécié.”

