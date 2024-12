On pensait que le Paris Basketball n’allait plus perdre le moindre match jusqu’à la fin des temps, mais Théo Maledon en a décidé autrement. Le meneur de l’ASVEL a encore cartonné hier soir pour mettre fin à la folle série de l’équipe de la capitale.

Le Paris Basket restait sur dix victoires de suite. Le Paris Basket représentait la plus belle histoire du basket français en ce début de saison. Le Paris Basket était même en tête de l’EuroLeague.

Mais tout ça, Théo Maledon n’en avait strictement rien à faire.

No need for a scoreboard when the trash talk’s this intense! 🔥

Theo Maledon and Tyson Ward keeping the heat up in the French derby! 🏀💥 pic.twitter.com/EhKp8GxRoF

— SKWEEK (@skweektv) December 13, 2024

Maledon SO smooth with it 😮 #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/9RirTWoyaA

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 13, 2024

Hier soir à l’Astroballe, le meneur français de 23 ans a inscrit 22 points en 31 minutes (5/11 au tir, 10/11 aux lancers-francs) avec 5 rebonds, 7 passes et 2 interceptions en prime. Très bien accompagné par Mbaye Ndiaye (19 points, 6 rebonds), Maledon – clutch bien comme il faut – a guidé l’ASVEL vers la victoire 98-93. Même T.J. Shorts (29 points) n’a pas pu résister.

“Je suis tellement fier de tout le monde, on a tous élevé notre niveau de jeu. […] On n’avait pas peur d’eux, on croit en nous, on ne recule devant personne.” – Théo Maledon

Cette nouvelle sortie XXL de Maledon est dans la lignée de ces derniers matchs en EuroLeague. Voici ses perfs sur le mois :

31 points, 7 rebonds, 5 passes vs Olympiakos

26 points, 4 rebonds, 4 passes vs Belgrade

24 points, 2 rebonds, 8 passes vs Monaco

17 points, 4 rebonds, 7 passes vs Efes Istanbul

23 points, 2 rebonds, 7 passes vs Real Madrid

24 points, 5 rebonds, 3 passes vs Milan

22 points, 5 rebonds, 7 passes vs Paris

Pas mauvais le garçon.

Théo Maledon sur les 5 derniers matchs d’Euroleague, mdr. pic.twitter.com/RJuouMyYaN

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 5, 2024

Source stats : EuroLeague