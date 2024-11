Theo Maledon brille de mille feux depuis son retour en Euroleague !

Theo Maledon s’est longtemps battu pour tenter de rester en NBA, mais cette saison le meneur a choisi un nouveau départ en revenant dans son club formateur à l’ASVEL cet été. Un choix déjà payant puisqu’il se montre comme un des joueurs majeurs en Euroleague depuis le début de saison.

Il y a de nombreux exemples de joueurs ayant complètement relancé leurs carrières en décidant de quitter les États-Unis pour l’Europe. Nando de Colo, Guerschon Yabusele ou encore Elie Okobo ont fait ce choix par le passé, et Theo Maledon semble suivre la même voie.

L’ancien joueur du Oklahoma City Thunder avait montré de belles choses lors de sa première saison en NBA avant de progressivement disparaitre de la rotation. Depuis son retour à l’ASVEL, le meneur de jeu retrouve du temps de jeu, et en profite, surtout en Euroleague.

17,0 points de moyenne, 4,4 rebonds et 3,9 passes de moyenne dans la compétition européenne, des statistiques qui sont plus ou moins les mêmes que celles qui ont valu à Mike James son trophée de MVP la saison dernière. Surtout, c’est l’état de forme récent du Villeurbannais qui impressionne. Après avoir réalisé une performance dingue contre l’Olympiakos avec 31 points, 7 rebonds et 5 passes décisive, Theo Maledon a remis ça ce jeudi soir en inscrivant 26 points à 7/9 au tir contre l’Étoile Rouge de Belgrade.

Ses performances individuelles ne se traduisent pas vraiment en résultats collectifs puisque l’ASVEL n’a remporté que trois de ses dix rencontres dans la compétition, mais personne ne désigne comme coupable le niveau de l’enfant du club.

Théo Maledon se met un point d’honneur à briller contre les plus grosses écuries du Vieux Continent puisque plus tôt dans la saison, il avait également dépassé la barre des 20 points contre Baskonia ou Barcelone.

Il est difficile à savoir si, comme pour Guerschon Yabusele, ce genre de performances pourraient lui rouvrir, à terme, les portes de la NBA, mais le plus important n’est pas là, le meneur rejoue au basket-ball, il le fait bien et c’est une excellent nouvelle, notamment, pour l’Équipe de France !