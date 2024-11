De’Anthony Melton victime d’une entorse du ligament croisé antérieur

De’Anthony Melton va manquer plusieurs semaines de compétition. Le nouveau joueur des Golden State Warriors est victime d’une entorse du ligament croisé antérieur. “Heureusement”, ce n’est pas une rupture et sa saison n’est pas condamnée !

Les Golden State Warriors ne sont pas vernis avec les blessures depuis quelques saisons et cette fois, c’est une de leurs nouvelles recrues qui va squatté l’infirmerie pendant quelques temps.

De’Anthony Melton s’est blessé lors du match contre les Dallas Mavericks. Il souffre d’une entorse du ligament croisé antérieur du genou. L’annonce de sa blessure a été faite par Shams Charania, le journaliste d’ESPN !

Golden State’s De’Anthony Melton has suffered a sprained left ACL, team says.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 14, 2024

Il y a plusieurs grades à cette blessure et on ne sait pas encore duquel souffre l’arrière. Si c’est une entorse de grade 1, il devrait manquer entre deux et quatre semaines alors que si c’est de grade 2, sa rééducation prendra certainement entre quatre et douze semaines.

Quoi qu’il en soit, sauf mauvais rétablissement, les Warriors pourront recompter sur De’Anthony Melton au cours de la saison. Une bonne nouvelle puisque le joueur s’imposait progressivement dans la rotation et venait de connaître ses deux premières titularisations !

Source texte : Shams Charania