Nouvelle semaine en NBA et donc nouvel épisode du Shaqtin’ A Fool. Les San Antonio Spurs sont mis deux fois à l’honneur, mais le plus marquant, c’est peut-être ce plaquage de Grant Williams sur son ancien coéquipier. À quand le Tournoi des Six Nations ?

Andre Jackson et Giannis Antetokounmpo ont décidé de jouer à Colin-maillard en plein milieu d’un match NBA. Ce n’était ni le lieu, ni l’endroit !

Zach Collins a déjà sa place pour la prochaine édition de Danse avec les Stars, on a hâte de voir sa finale face à Bruno Guillon.

Au rugby, on appelle ça mettre un taquet. Grant Williams a un profil de deuxième ligne, Jayson Tatum plutôt d’arrière alors forcément quand le premier plaque le deuxième sans que ce dernier ne le voit venir, ça fait un gros carambolage. Plus qu’à se réconcilier en troisième mi-temps.

Quelle était cette odeur dans le Frost Bank Center ? On vous laisse à vos suppositions !