Les Mavericks se sont inclinés contre le Jazz. Rien que ce fait, c’est un peu la honte. Maintenant, Dallas a perdu contre Utah après une dernière possession défensive de Luka Doncic qui rendrait jalouse n’importe quelle passoire.

Sans Kyrie Irving, Luka Doncic a fait un match plutôt solide à 37 points. L’attaque n’a jamais été un souci pour le Slovène, c’est plutôt sa défense qui a souvent été la cause de nombreuses interrogations.

La nuit dernière n’a pas fait exception.

On ne va pas vous résumer cette rencontre entre Jazz et Mavericks, mais plutôt se concentrer exclusivement sur la dernière possession pour Utah.

Après un dernier 3-points de Klay Thompson, les deux équipes sont au coude-à-coude à 113 partout. Il reste deux temps morts pour les Mormons que Will Hardy ne prend pas. Excellent choix vu ce qui va suivre.

Jordan Clarkson remonte la balle, pépouze et place ses copains pour essayer de remporter la rencontre.

À ce moment-là, la situation est simple. Neji Marshall défend assez haut sur Jordan Clarkson, Jaden Hardy défend sur Collin Sexton, Luka Doncic a l’air d’être sur John Collins (à l’air parce que le Slovène doit déjà avoir la tête dans son repas du soir). À l’opposé, Klay Thompson a Keyonte George et Dereck Lively flotte pour sécuriser sa raquette et avoir un oeil sur Kyle Filipowski.

Ce qui va poser problème ici, c’est Luka Doncic. Parmi tous les fondamentaux du basket, il y en a un primordial en défense. Avoir à la fois un œil sur le joueur qui a le ballon et le joueur sur lequel on défend et de se mettre en ligne de passe pour justement anticiper une éventuelle interception.

Luka Magic le fait plutôt bien sur le début de la possession quoique son positionnement est déjà assez étrange, mais admettons.

Après trois secondes, il tourne littéralement le dos à Jordan Clarkson. Si on est de bonne foi, on peut se dire que c’est pour anticiper un éventuel backdoor de John Collins, mais que nenni.

L’intérieur du Jazz démarre tranquillement vers le cercle. Il aurait même pu avoir le temps de s’allumer une clope et de boire une bière que Luka ne serait pas arrivé à temps pour défendre. Dereck Lively essaye de revenir comme il peut en défense, mais c’est trop tard, il se fait écraser.

Possession défensive catastrophique de Luka Doncic et victoire du Jazz. Le Slovène se rapproche davantage du trophée du Most Valuable Plot que de celui du Most Valuable Player.

La défense des Mavericks à la dérive

À l’orée de cette nouvelle saison, les fans des Mavericks étaient plein d’espoir autour de leur franchise. Le run en finales de conférence a forcément galvanisé ce groupe qui montrait de sérieuses choses en attaque, mais aussi et surtout en défense.

Si on prend les ratings défensifs de l’an passé, les Mavs avaient la 12ème pire défense de la Ligue avec une moyenne de 114,9 points enciassés par match. Jusque-là, il n’y a rien de positif, mais ce constat est à nuancer.

Sur les 15 derniers matchs de la saison dernière, Dallas a serré la vis et bien comme il faut puisque les Texans sont devenus la … meilleure défense de la Ligue sur cet échantillon en encaissant 106,1 points par soir. L’ajout de Klay Thompson qui est loin d’être une quiche lorsqu’il s’agit de protéger son panier ne pouvait que signifier que les Mavs seraient une équipe sérieuses en défense.

Eh bien pas tant que ça.

Sur les 12 premiers matchs, Dallas a une défense plutôt moyenne, la douzième de la Ligue avec 111,6 points encaissés par soir. Comme c’est le cas depuis l’arrivée de Luka Doncic, les hommes de Jason Kidd comptent sur l’attaque pour espérer s’imposer. Dans ce secteur, ils pointent à la 9ème position avec 114,3 points inscrits par soir.

Au-delà de cette analyse plutôt brute, il y a un réel problème lorsqu’il s’agit de finir les matchs.

Une équipe qui ne sait pas finir un match

Dallas compte (déjà) sept défaites en 12 matchs dont cinq qui se jouent dans le money-time.

Pire encore, les Mavericks sont sur un terrible run de quatre défaites consécutives qui se jouent sur l’ultime possession. Symbole d’une équipe qui ne sait pas comment finir les matchs, si elle n’a pas le ballon. On parle d’avoir la balle et de poser un système pour l’emporter. Pas des Ave Maria envoyés par Luka Doncic sur le buzzer où il prie pour transpercer les filets.

4 défaites de suite pour les Mavs… qui se jouent sur 1 possession finale.

– Les lancers de Jusuf Nurkic

– Le jumper de Michael Porter Jr

– Le shoot monstre de Steph Curry

– La connexion Clarkson-Collins

Le bilan pourrait être très différent.

Face aux Suns, Dallas perd la bataille aux rebonds face à Jusuf Nurkic. On ne peut pas dire que le pivot Bosnien soit une terreur offensive et pourtant Phoenix s’en sort. Allez, si on veut trouver une excuse aux Mavs, on peut dire qu’ils ont perdu face à l’une des équipes les plus clutchs de la Ligue.

Contre les Nuggets, c’est Michael Porter Jr qui se balade dans la défense de Dallas pour offrir la victoire aux siens.

Pour le retour de Klay Thompson au Chase Center, horrible switch de Luka Doncic qui laisse Dereck Lively défendre sur Stephen Curry. Face au Chef, mettre le Slovène ou le Sophomore en défense, c’est clairement avoir le choix entre la peste et le choléra. Le double MVP sanctionne et nouveau revers pour Dallas.

Enfin, l’horrible possession de fin de match qui donne une nouvelle défaite aux Mavericks.

Avant ces quatre matchs, il y a eu la victoire contre les Bulls, certes, mais juste avant, il y a encore eu un money-time foiré contre les Pacers. Une fin de match où Luka Doncic a été pointé du doigt pour ses manquements défensifs face à Benedict Mathurin.

Toutes ces errances défensives, ça fait mal au moment de faire les comptes. Les hommes de Jason Kidd pointent à la 12ème place de l’Ouest avec un bilan de 5 victoires pour 7 défaites dont quatre revers sur les cinq dernières sorties. Des résultats qui pourraient être bien différents si les Texans réglaient leurs problèmes défensifs.

La saison est encore longue, mais Luka Doncic et sa bande ont du pain sur la planche.

