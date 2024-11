La saga entre Jaylen Brown et Nike n’est pas terminée. La marque a la virgule a envoyé un tacle à peine dissimulé à l’arrière des Celtics auquel ce dernier s’est empressé de répondre. Après les polémiques autour de la non-sélection de JB pour les Jeux olympiques, les relations continuent de se dégrader.

Pour ceux qui auraient manqué les derniers épisodes de l’histoire d’amour (non) entre Jaylen Brown et Nike, voici la séance de rattrapage :

Après différents scandales, la marque à la virgule avait décidé de se séparer de Kyrie Irving. Une occasion sur laquelle l’arrière avait sauté pour donner son avis en défendant son ancien coéquipier sur Twitter. “Depuis quand Nike se soucie de l’éthique ?” Il avait plus tard appuyé ses critiques en déclarant pour Complex : “Nous sommes en 2023, nous savons ce qu’il se passe dans ces grandes entreprises, ce dans quoi ils investissent et ce qu’ils font en coulisses.”

Un an plus tard, Jaylen Brown n’a pas été sélectionné pour les Jeux Olympiques alors qu’il venait de remporter le titre de MVP des Finales. L’arrière des Celtics a alors accusé la marque, partenaire de Team USA, d’être à l’origine de son absence.

“@Nike, c’est comme ça que ça se passe maintenant ?”

@nike this what we doing ?

— Jaylen Brown (@FCHWPO) July 10, 2024

Des attaques publiques qui n’allaient que dans un sens … jusqu’à ce jeudi 14 novembre.

Alors qu’il y a quelque jours, JB avait déclaré en conférence de presse que Giannis Antetokounmpo était “un enfant” après que ce dernier ait fait mine de lui serrer la main, Nike a décidé de réagir aux 59 points du joueur des Milwaukee Bucks face aux Detroit Pistons avec le tweet suivant :

“Il n’y a rien d’enfantin en eux. 59 points pour le Greek Freak (Giannis Antetokounmpo) !”

Nothing childish about ‘em. 59 for the Greek freak.

— Nike Basketball (@nikebasketball) November 14, 2024

Quelques heures plus tard, Brown a répondu sur ses réseaux sociaux :

“Vous avez une énergie bizarre.”

Yall got weird energy https://t.co/f8DTuq2YCQ

— Jaylen Brown (@FCHWPO) November 14, 2024

Désormais le conflit est clair des deux côtés, ce n’est pas demain la veille que le dernier MVP des Finales aura sa signature shoe …

Source texte : Jaylen Brown / Nike