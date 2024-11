De passage à Marseille, Vincent Collet a pu revenir sur ses premiers pas de consultant du côté de Cleveland, mais aussi sur son potentiel avenir en NBA.

Si Vincent Collet a rendu le tablier de sélectionneur des Bleus, il reste très actif dans le monde du basket. Cette saison, il a rejoint les Cavaliers pour être consultant de Kenny Atkinson. Interrogé par Le Méridional, le vice-champion olympique a fait part de ses premières impressions auprès de l’équipe qui réalise un démarrage parfait de 13 victoires en autant de matchs. Même si ce n’est pas sa première expérience outre-Atlantique – il a fait une Summer League justement aux Cavaliers en 2007 – la vie d’une franchise NBA qui prépare sa saison est très différente.

Malgré cette nouvelle expérience, Vincent Collet ne se voit pas à la tête d’une franchise NBA, mais il pourrait bien occuper un rôle d’assistant à temps plein. Plus largement, Vince’ a pu constater que les coachs européens avaient du mal à s’installer dans la Grande Ligue.

“Il y a beaucoup de protectionnisme, ça se ressent. Mais j’ai vu au fil des jours que le regard changeait de la part des autres coaches ; c’était aussi impulsé par Kenny, qui m’a installé. Il faut prendre du recul sur ce sujet. On verra bien. Cette position (de consultant) pourrait me permettre d’évoluer. Je vais déjà essayer de profiter de cette situation et de la vivre pleinement.”

“Je ne pense pas que ce soit vraiment possible (entraîneur principal). Peut-être que ça arrivera, mais ça pourrait être intéressant d’occuper un rôle plein d’assistant.”