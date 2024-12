Transfert NBA : le Heat envoie Thomas Bryant aux Pacers

Petit trade hier soir entre le Heat et les Pacers. De plus en plus dégarni dans la raquette, Indiana avait besoin d’un nouveau pivot et la franchise l’a trouvé du côté de Miami. C’est Thomas Bryant qui rejoint les fermiers.

Ce n’est clairement pas le trade du siècle mais il va retirer une petite épine du pied des Pacers. Confronté aux deux grosses blessures de James Wiseman et Isaiah Jackson cette saison, la franchise d’Indianapolis commençait à voir sa raquette se vider dangereusement. En quête d’un pivot remplaçant pour soulager un peu Myles Turner, les Pacers se sont mis d’accord avec le Heat pour le transfert de Thomas Bryant.

Selon Shams Charania de ESPN, Indiana va envoyer un pick swap du second tour au Heat pour récupérer l’intérieur. Miami aura donc la capacité d’échanger son tour de draft avec celui des Pacers. Aucun joueur d’Indiana ne fait le chemin inverse. À noter que le trade ne sera effectif qu’à partir de ce dimanche puisque Thomas Bryant fait partie des joueurs qui étaient inéligibles à un transfert avant le 15 décembre.

The Miami Heat have agreed on a trade to send center Thomas Bryant to the Indiana Pacers, sources tell ESPN. The Pacers will send a swap of a future second-round pick to the Heat for Bryant, who is trade-eligible on Sunday. pic.twitter.com/7mFjeICgZW

Pour le Heat, ce n’est pas une grande perte puisque Thomas Bryant jouait relativement peu cette saison (10 matchs joués, seulement 11 minutes de temps de jeu en moyenne). La franchise floridienne va d’ailleurs récupérer une trade exception de 2,1 millions de dollars puisqu’elle n’a absorbé aucun joueur en contrepartie. Cette petite enveloppe pourrait être utile en cas de transfert cette saison.

Bryant va lui tenter d’aller se relancer chez les Pacers, où il devrait récupérer des minutes derrière Myles Turner. Auteur d’un solide début de carrière du côté des Wizards, l’intérieur s’est un peu perdu entre grosses blessures et transferts successifs. À voir si le style tout attaque d’Indiana lui permettra de retrouver son meilleur niveau.

Source texte : ESPN