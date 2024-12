Alex Caruso veut plus de matchs en antenne nationale pour le Thunder

Alors que le Thunder vient de se voir octroyer deux matchs en antenne nationale, Alex Caruso regrette que sa franchise ait le droit à si peu de visibilité, en particulier vu les résultats d’OKC depuis un an et demi.

Le Thunder va s’offrir une bouffée d’air sur le plan médiatique avec un double duel face aux Cavs en janvier sur une chaîne nationale. Il faut dire qu’OKC n’est pas vraiment en haut de la liste des équipes les plus mises en avant, que ce soit par les médias ou la NBA. En début de saison, le Thunder avait obtenu 25 matchs en antenne nationale, soit seulement le 10ème total au sein de la NBA malgré sa première place dans la Conférence Ouest. Si certains chiffres ont évolué depuis (à cause des blessures notamment), le Thunder n’est pas (pour le moment) une référence sur le plan médiatique.

📺🏀 Nombre de matchs en antenne nationale, équipe par équipe (inclut ESPN, ABC, TNT et NBA TV) :

Los Angeles Lakers : 39

Golden State Warriors : 36

Boston Celtics : 34

New York Knicks : 34

Phoenix Suns : 30

Dallas Mavericks : 30

Denver Nuggets : 29

Philadelphia 76ers : 27…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 15, 2024

OKC n’a pas non plus été invité aux matchs du Christmas Day, une date qui est honorifique pour bon nombre de joueurs NBA et qui montre l’importance de l’équipe.

Comment expliquer cela du coup ? La raison est toute trouvée, elle tient du fait qu’OKC reste un petit marché comparé à des monstres sacrés comme L.A., New York, Boston ou encore San Francisco. Pour autant, les résultats du Thunder et la qualité de jeu déployé par les protégés de Mark Daigneault mériteraient sans doute davantage de visibilité et c’est aussi l’avis d’Alex Caruso.

Arrivé cet été en provenance de Chicago, le guard a déploré le fait que le Thunder n’ait pas plus de matchs en antenne nationale. Des propos rapportés par Joel Lorenzi.

Alex Caruso, who took credit for being flexed into two January games, tried to make sense of OKC’s national TV presence and the ripple effect.

“We’re one of the best products in the league… people don’t even know what kind of basketball player Cason Wallace is in New York and…

— Joel Lorenzi (@jxlorenzi) December 14, 2024

“Nous faisons partie des équipes les plus séduisantes de la NBA. Mais à New York, à Los Angeles, à Chicago et à Miami, les gens ne savent même pas quel genre de joueur de basket-ball est Cason Wallace, parce qu’ils n’ont pas l’occasion de nous voir jouer à la télévision nationale.”

Meilleur bilan de la Conférence Ouest avec 19 victoires et 5 défaites, et troisième meilleur bilan global, OKC risque d’obtenir de plus en plus de matchs à la télé si les résultats continuent d’aller vers le haut. Un long parcours en Playoffs et une première bague (en tant que Thunder) seraient évidemment le meilleur moyen d’aller acquérir cette attention de la part des médias.

Le passage du choc entre Cavs et Thunder en antenne nationale s’explique par les bons résultats des deux équipes et sans doute aussi l’envie de la NBA de mettre en avant des bonnes équipes pour essayer de booster des audiences qui ont piqué du nez sur cette fin d’année civile. Au Thunder d’en profiter pour continuer à faire du bruit au sein de la Ligue.

Source texte : Joel Lorenzi