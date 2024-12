Zaccharie Risacher : “Notre objectif est de remporter la NBA Cup”

Présent avec les Hawks du côté de Vegas pour le Final Four de la NBA Cup, Zaccharie Risacher n’est qu’à deux matchs de son premier trophée en NBA. Un objectif que le jeune français et ses coéquipiers ont en tête depuis le début de saison.

Deux Français auront une chance de remporter la NBA Cup ce mardi. Ousmane Dieng et le Thunder font office de favori du fait de leur bilan, mais attention à ne pas oublier les Hawks, qui surprennent du monde à l’Est cette saison. Les Bucks et les Rockets sont également là pour aller au bout et bon courage pour dire qui lèvera le trophée.

Zaccharie Risacher savoure ce premier passage à Vegas avec les Hawks. L’ailier tricolore n’est qu’un jeune rookie mais il n’est déjà qu’à deux matchs d’aller gagner un titre. Pour cela, il faudra aller triompher dans la ville du vice. Pour Zach’, pas trop de risque de se laisser aller puisque le Français n’a pas l’âge de jouer ou de boire aux Etats-Unis (l’âge légal pour la majorité là-bas est fixé à 21 ans). Des propos rapportés par Vincent Pialat de chez nos confrères du Parisien, après la victoire face aux Knicks.

“Je suis trop jeune pour les paris ou la boisson. C’est sympa d’avoir ce petit truc en plus au milieu de la saison : on peut être fier de cette victoire et on reste concentré sur l’objectif de remporter la coupe.” – Zaccharie Risacher.

Pour cela, il faudra battre les Bucks, qui ont aussi montré du mieux ces dernières semaines après une entame catastrophique. Qui dit Milwaukee dit Giannis Antetokounmpo et le double MVP reste une menace mortelle pour toute équipe NBA. Néanmoins, sur un match tout peut arriver et il faudra encore se serrer les coudes pour espérer rallier la finale et défier le vainqueur de Thunder – Rockets. Pour Risacher, Atlanta a su créer sa dynamique et tout le monde tire dans la même direction. De quoi offrir une grande dose de confiance, même quand on s’apprête à affronter du lourd.

“On est une équipe jeune qui s’entend bien sur et dehors du terrain. On a réussi à créer une identité. On n’a peur de personne. On est prêt à faire des gros matchs quand il faut.”

Un gros match sera nécessaire ce soir (22h30) pour rejoindre la finale de la NBA Cup. Point positif pour les Hawks, ils ont déjà prouvé qu’ils pouvaient battre les Bucks. Il y a seulement dix jours, ils avaient facilement battu Giannis et compagnie (victoire de 15 points).

Source texte : Le Parisien