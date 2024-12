L’écrin du Orlando Magic, le Kia Center, ressemble de plus en plus à une sorte de forteresse imprenable. Dans cette salle, qui a changé de nom il y a environ un an, la franchise est tout simplement invincible depuis le début de cette saison et même plus longtemps encore.

Anciennement connue comme étant l’Amway Center, la salle du Orlando Magic n’a toujours pas connu la défaite cette saison. Les Nets, les Pacers par deux fois, les Pelicans, les Wizards, les Hornets, les Sixers, les Pistons, les Bulls et les Suns, tous se sont cassés la figure au 400 West Church Street à Orlando, adresse de cette zone rendue interdite par Jamahl Mosley et ses hommes, et ce malgré l’absence de Paolo Banchero, et celle plus récente de Franz Wagner, tous les deux blessés aux muscles obliques et absents jusqu’à nouvel ordre…

Malgré les blessures, le collectif semble se transcender, et ce d’autant plus à domicile. Des joueurs comme Jalen Suggs et Goga Bitadze voient leurs responsabilités augmenter de façon exponentielle, les gars comme Moritz Wagner et Cole Anthony font le taf quand leur nom est appelé, tandis que des Jett Howard ou Caleb Houstan ont une opportunité de se montrer, eux qui ont eu un temps de jeu limité pour l’instant. Comme le disait Coach Carter : sans les deux meilleurs scoreurs de l’équipe, il y a deux nouveaux meilleurs scoreurs.

The NBA’s only remaining undefeated team at home…

The @OrlandoMagic!

🪄🪄🪄🪄🪄🪄🪄🪄🪄🪄 pic.twitter.com/f06AryWIfg

— NBA (@NBA) December 9, 2024

Porté par les encouragements d’un public et d’une ville qui n’a d’yeux que pour cette équipe ou presque, les joueurs et le staff font le boulot. En effet, avec Orlando City en MLS (soccer), le Magic est la principale franchise de sports dans la ville de Mickey, et ça se ressent dans le soutien que les fans offrent à leurs protégés. Les “Magics” marquent en moyenne 107,7 points par match cette saison, ce qui fait de cette équipe l’une des 5 pires attaques de NBA, mais au Kia Center, cette moyenne grimpe à 113,6 points inscrits, encore une fois, malgré les blessures des deux stars, mais aussi celles intermittentes de Wendell Carter Jr. et Jonathan Isaac.

Défensivement, c’est totalement l’inverse, puisque c’est tout simplement la meilleure défense de la ligue avec 103,3 points encaissés par match en moyenne. A domicile, ce chiffre descend à 99,2 points, ce qui en fait la seule équipe à encaisser moins de 100 points en moyenne par match devant son public. On vous avait prévenu, les hommes de Jamahl Mosley se transcendent lorsqu’ils évoluent en Floride centrale. Ils en sont à 10-0 depuis le début de saison, ça en fait des musiques jouées tout ça.

HOME DUB¹⁰ 🪄 pic.twitter.com/tc7nJrlVLe

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 9, 2024

Si l’on veut pousser le délire encore plus loin, il faut carrément remonter jusqu’au… 29 mars 2024 et une défaite 100 à 97 contre les Clippers pour retrouver la trace d’une défaite du Magic à domicile. En effet, même s’ils ont été éliminés par les Cavaliers au premier tour des derniers Playoffs, ils n’ont perdu aucun match à domicile (mais ont par conséquent perdu les quatre autres à Cleveland). Statistiquement, cette série est assez folle.

Certes, les équipes que le Magic a affronté ne sont pas forcément des foudres de guerre, mais il faut être capable de prendre tous ces matchs qui se présentent à eux. Pour le prochain affrontement, c’est un autre gros morceau qui se présente au Kia Center. Les Knicks auront à cœur de mettre un terme à cette série. Alors, 11-0 ou 10-1 ?

Source texte : NBA