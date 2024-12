Ce week-end, tous les yeux seront rivés sur Las Vegas avec le Final Four de la NBA Cup. Les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la compétition (Thunder, Bucks, Rockets, Hawks) vont se disputer le nouveau trophée de la NBA dans le but de succéder aux Lakers, vainqueurs de l’édition initiale en 2023. Par ici la présentation complète pour passer un week-end de rêve avec notre partenaire Hellotickets.

Un Final Four version NBA

Quand on pense au terme “Final Four” en basket, on pense d’abord à la March Madness ou à l’EuroLeague. Mais depuis la saison dernière et la création du In-Season Tournament, la NBA possède aussi son dernier carré.

Au cours des premières semaines de la saison régulière, chaque mardi et chaque vendredi entre le 12 novembre et le 3 décembre, les 30 équipes NBA ont joué des matchs de NBA Cup. Elles étaient réparties dans six groupes de cinq (trois groupes dans chaque conférence), et huit équipes ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition (les six leaders de groupe, et le meilleur deuxième dans chaque conférence).

Cette semaine, le Thunder, les Bucks, les Rockets et les Hawks ont décroché leur place pour les demi-finales et par la même occasion un billet pour Las Vegas*.

Si vous êtes de passage à Sin City ou que vous êtes en plein road trip dans la région, vous voudrez peut-être ajouter un peu de folie à vos vacances en entrant dans la T-Mobile Arena !

*Parmi les matchs du Final Four, seules les demi-finales comptent également pour le bilan de la saison régulière. La finale n’est en effet pas prise en compte.

Viva Las Vegas

Si Las Vegas n’a pas (encore) de franchise NBA, la ville du Nevada représente de plus en plus un point de rendez-vous dans le monde du basket professionnel US. La Summer League s’y déroule chaque été, et désormais c’est le Final Four de la NBA Cup qui débarque à Sin City chaque hiver.

Trois matchs sont prévus à la T-Mobile Arena ce week-end (samedi 14 décembre) et en début de semaine prochaine (mardi 17 décembre) :

Samedi soir à 22h30 : Demi-Finale 1 entre Bucks – Hawks

Demi-Finale 1 entre Bucks – Hawks Dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30 : Demi-Finale 2 entre Thunder – Rockets

Demi-Finale 2 entre Thunder – Rockets Dans la nuit de mardi à mercredi à 2h30 : Finale

Bucks – Hawks et Thunder – Rockets

Demi-finale Bucks vs Hawks

Voilà une affiche qui va rappeler les Finales de Conférence 2021, quand Milwaukee et Atlanta se disputaient la suprématie de l’Est. L’enjeu n’est pas aussi fort qu’il y a trois ans mais l’affiche n’est pas moins belle pour autant.

Sous l’impulsion d’un Giannis Antetokounmpo calibre MVP, les Bucks cartonnent en ce moment et auront à cœur de se qualifier pour la finale, eux qui sont tombés au stade des demies l’an passé face à Indiana.

Quant aux Hawks, qu’on n’attendait pas forcément à Vegas, ils veulent continuer de déjouer les pronostics. Trae Young a encore fait mal aux Knicks l’autre jour, mais c’est surtout le collectif d’Atlanta qui impressionne. De Jalen Johnson à De’Andre Hunter, en passant par Dyson Daniels, le Français Zaccharie Risacher ou encore le duo de pivots Capela – Okongwu, les Faucons ne font plus rire personne !

Demi-finale Thunder vs Rockets

Les deux meilleures équipes de la Conférence Ouest, ainsi que les deux meilleures défenses NBA, se donnent rendez-vous à Las Vegas. Et ça promet de faire des étincelles !

Tous les adversaires du Thunder sont frappés par la foudre en ce moment, Oklahoma City restant sur huit victoires en neuf matchs derrière un énorme Shai Gilgeous-Alexander. SGA et ses copains sont plus ambitieux que jamais et peuvent être considérés comme les favoris de ce Final Four de NBA Cup.

Mais en face, on sait que les Rockets d’Ime Udoka ne sont pas le genre d’équipe à faire des cadeaux. C’est physique, ça défend très fort, et ça n’a peur de personne. La preuve : la dernière équipe à avoir battu OKC, c’est… Houston, dans un énorme match remporté 119-116 au tout début du mois de décembre. Fred VanVleet voudra à nouveau jouer un mauvais tour au Thunder, tout comme Alperen Sengun et les Terror Twins (Tari Eason et Amen Thompson) !

Le pronostic maison

Victoire d’Atlanta sur Milwaukee

Victoire d’Oklahoma City sur Houston

Champion : Oklahoma City

Quelles récompenses pour le grand gagnant ?

En plus de remplir (ou dépoussiérer, c’est selon) l’armoire à trophées avec la toute nouvelle NBA Cup, et ajouter une bannière au plafond de la salle, la récompense pour l’équipe championne sera surtout financière.

En effet, chaque joueur faisant partie de l’équipe titrée touchera une prime de 514 970 dollars. Une bien belle somme, surtout pour les joueurs ne possédant pas de gros salaire ou évoluant sous un contrat two-way (même si ces derniers ne toucheront que la moitié de la somme).

Les “Prize Money” de la NBA Cup :

514 970 dollars par joueur au sein de l’équipe championne

205 988 dollars par joueur au sein de l’équipe vice-championne

102 994 dollars par joueur au sein des équipes demi-finalistes

