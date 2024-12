Transféré des Nets aux Warriors ce week-end, Dennis Schroder devrait rapidement porter son nouveau maillot de Golden State. Ses débuts sont prévus en milieu de semaine.

C’est à Memphis que Dennis Schroder a joué son dernier match avec les Nets. C’est également à Memphis qu’il jouera son premier avec les Warriors.

C’est le coach de Golden State Steve Kerr qui a annoncé la nouvelle via NBC Sports Bay Area. Les grands débuts de Schroder sont en effet prévus ce jeudi au FedEx Forum face aux Grizzlies. On imagine que Dennis la Malice aura droit à un joli comité d’accueil après son embrouille avec l’entraîneur Taylor Jenkins l’autre jour.

Dennis Schröder is making his Season debut for the Warriors this Thursday vs the grizzlies 🔥😭 pic.twitter.com/SMXi2wCY16

— Chef curry Parody (@baby_face_goat) December 15, 2024

Steve Kerr a ajouté que Dennis Schroder passera sa visite médicale ce lundi, avant de réaliser ses premiers entraînements avec les Warriors mardi et mercredi.

Il sera intéressant de voir la manière avec laquelle le coach des Dubs utilisera Schroder (18,4 points et 6,6 passes de moyenne cette saison) lors des premiers matchs sous ses nouvelles couleurs. En tant que joker en sortie de banc ? Directement titulaire aux côtés de Stephen Curry ? Début de réponse ce jeudi.

En tout cas, Kerr est très content d’avoir le meneur allemand avec lui plutôt que contre lui.

“Je suis très heureux. Il m’a botté le cul sur trois continents différents” a déclaré Kerr, en référence aux matchs Team USA – Allemagne. “Il était brillant contre nous avec les Lakers lors des Playoffs 2022. Et ces deux derniers étés en FIBA, aux Philippines et à Londres en match amical.”

Source texte : NBC Sports Bay Area

“I’m thrilled. I told Dennis (Schröder) today that he’s kicked my a** on three different continents.” — Steve Kerr pic.twitter.com/x5rrni2WuZ

— Golden State Warriors (@warriors) December 16, 2024