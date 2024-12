Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Victor Wembanyama a cartonné, Bilal Coulibaly revient en pleine forme et Zaccharie Risacher était en mode Las Vegas !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Deux matchs, deux cartons, deux victoires, deux fois clutch. Une fois à 3-points face aux Pels et une fois sur la ligne à Portland, et voilà que les Spurs repassent dans le positif. En plus cette semaine, Wemby a annoncé qu’il aimerait faire tous les étés avec l’EDF. On dit comment “parfait” en langue Alien ? Et au fait, il est où le All-Star Game cette année ?

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 23,6 points à 48% au tir dont 34,1% du parking, 86,8% aux lancers, 10,4 rebonds, 3,6 passes, 1,2 steal et 3,4 contres en 32,2 minutes

(222 centimètres)

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Plutôt discret en ce mois de décembre, le n°1 de la Draft a tout de même pu profiter de l’air de Las Vegas à l’occasion de la demi-finale de la NBA Cup. On espère pour lui qu’il a profité des bienfaits de la ville car sur le parquet ce fut plutôt… discret. Les Hawks sont néanmoins sur une belle dynamique et Zacch n’y est pas étranger, faut continuer !

Hawks vs Nuggets : 10 points à 3/11 au tir dont 0/2 du parking, 4/6 aux lancers, 4 rebonds et 1 steal en 29 minutes

Hawks @ Knicks : 2 points à 1/8 au tir dont 0/4 du parking, 1 rebond, 2 passes et 1 contre en 17 minutes

Hawks vs Bucks : 2 points à 0/3 au tir dont 0/1 du parking en 17 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,2 points à 39,9% au tir dont 27,6% du parking, 68,2% aux lancers, 3,5 rebonds, 1,2 passe, 0,8 steal et 0,7 contre en 24 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

La défense en mode barbelés des Wolves est de retour, Minnesota flirte avec le Top 6 et Rudy Gobert y est évidemment plus pour quelque chose que Julius Randle. Dommage qu’en attaque ce dernier ne le serve jamais, dommage que dans la carrière de Rudy Mike Conley soit le seul joueur qui lui ait déjà fait une passe.

Wolves @ Warriors : 4 points à 1/3 au tir et 2/4 aux lancers, 9 rebonds, 1 passe, 1 steal et 3 contres en 38 minutes

Wolves vs Lakers : 12 points à 5/8 au tir et 2/4 aux lancers, 13 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 38 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,8 points à 64,7% au tir et 78,8% aux lancers, 11 rebonds, 2 passes, 0,7 steal et 1,5 contre en 34,3 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

En galère en attaque pendant trois bonnes semaines, Bilal a remis les gaz cette semaine avec deux très bons matchs, notamment un petit chef d’œuvre à Cleveland vendredi soir. Kuzma ou pas Kuzma, Poole ou pas Poule, les Wizards doivent prendre conscience que le leader de cette équipe peut s’appeler Bilou.

Wizards vs Grizzlies : 17 points à 6/13 au tir dont 1/4 du parking, 4/5 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 28 minutes

Wizards @ Cavs : 27 points à 10/18 au tir dont 5/8 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes et 2 contres en 40 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 11,8 points à 43,3% au tir dont 26,5% du parking, 78,3% aux lancers, 5,4 rebonds, 3,1 passes, 1,5 steal et 0,7 contre en 34,6 minutes

Bilal Coulibaly contre les Cavaliers :

🔹 27 POINTS

🔹 6 REBONDS

🔹 5 PASSES

🔹 10/18 AU TIR, 5/8 DU PARKING

Ne manquait plus que la victoire afin de rendre cette soirée vraiment royale pour Bilal !

Costaud, intense et adroit, on STREAME 🇫🇷

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Absent pendant trois matchs, le grand Alex est revenu aux affaires et plutôt bien puisqu’il a offert une belle résistance à la raquette elite des Cavs. De la bonne défense et plus de 50% au tir, que demande le peuple à part une victoire de temps en temps.

Wizards vs Grizzlies : DNP

Wizards @ Cavs : 14 points à 6/10 au tir dont 2/4 du parking, 7 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 27 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 10,6 points à 38,3% au tir dont 25% du parking, 65,9% aux lancers, 6,3 rebonds, 2 passes, 0,8 steal et 1,9 contre en 26,8 minutes

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Guerschon a été en difficulté cette semaine, à l’image d’un début de saison vraiment compliqué pour les Sixers. Moins de temps de jeu depuis que tout le monde est disponible dans le roster, logique, en espérant qu’il se remette à mettre quelques pions.

Sixers @ Bulls : 4 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds en 14 minutes

Sixers vs Pacers : 4 points à 0/3 du parking et 4/4 aux lancers, 1 rebond en 14 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 9,9 points à 49,1% au tir dont 39,5% du parking, 57,5% aux lancers, 5,6 rebonds, 2 passes, 0,7 steal et 0,5 contre en 24,5 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Blessé à la cheville à New York la semaine passée, le T a raté quelques matchs et a effectué un bon retour à Chicago. Après des débuts très empruntés on sent qu’il a passé un cap et que de belles choses arrivent.

Hornets @ Pacers : DNP

Hornets @ Bulls : 8 points à 3/7 au tir dont 1/3 du parking, 1/1 aux lancers, 6 rebonds et 1 passe en 23 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5 points à 32,7% au tir dont 29,4% du parking, 73,7% aux lancers, 4,1 rebonds, 1 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 18,8 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Old Nic a fêté ses 36 ans hier, et sachez que vendredi le type était encore titulaire en NBA. La preuve de son importance chez les Clippers, de son importance tout court en NBA depuis 16 ans. Quel crack, et c’est Français.

Clippers vs Rockets : 0 point à 0/3 au tir dont 0/2 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 26 minutes

Clippers @ Nuggets : 6 points à 2/3 du parking, 1 rebond et 3 steals en 22 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,6 points à 36,6% au tir dont 35,9% du parking, 75% aux lancers, 2,7 rebonds, 1,5 passe, 0,3 steal et 0,4 contre contre en 18 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Un peu sorti de la rotation des Hornets au retour des blessés de longue date, normal, Moussa a eu droit à quelques minutes à Chicago et il a été très productif. L’impression que quoiqu’il fasse Moussa le fait bien

Hornets @ Pacers : DNP

Hornets @ Bulls : 5 points à 2/2 au tir et 1/2 aux lancers, 3 rebonds et 2 steals en 8 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3,1 points à 55,2% au tir et 33,3% aux lancers, 7,8 rebonds, 0,7 passe, 0,7 steal et 1 contre en 20 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Compliqué pour Rayan, sans temps de jeu et dans une équipe qui n’avance pas. Un petit tour en G League serait plutôt une bonne idée non ?

Blazers @ Lakers : 2 points à 1/1 au tir, 1 rebond et 1 passe en 3 minutes

Blazers vs Spurs : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3,5 points à 43,8% au tir dont 31% du parking, 66,7% aux lancers, 1,6 rebond, 0,5 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 10,6 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Ousmane se remet à peine d’une grosse blessure à la main et va devoir cravacher pour revenir dans le roster de Mark Daigneault. C’est pas gagné, et lui aussi devra peut-être passer par la case G League pour se remettre à flot.

Thunder vs Mavericks : DNP

Thunder vs Rockets : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,5 points à 33,9% au tir dont 25% du parking, 63,6% aux lancers, 2,6 rebonds, 0,8 passe, 0,7 steal et 0,3 contre en 11,6 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : –

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pacôme s’est fait plaisir en G League cette semaine, voilà un bon exemple d’utilisation carrée par une franchise NBA, qui fait exactement ce qu’elle avait annoncé avec son jeune joueur français.

Knicks @ Raptors : DNP

Knicks vs Hawks : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,7 point à 33,3% au tir dont 41,7% du parking, 100% aux lancers, 1,2 rebond, 0,5 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 7 minutes

Westchester Knicks @ Raptors 905 : 19 points à 7/15 au tir dont 2/7 du parking, 3/3 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes et 1 contre en 30 minutes

Westchester Knicks vs College Park Skyhawks : 12 points à 5/15 au tir dont 0/6 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 3 passes en 29 minutes

Westchester Knicks vs College Park Skyhawks : 16 points à 4/11 au tir dont 2/6 du parking, 6/7 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes et 1 steal en 38 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 15 points à 40,9% au tir dont 22,6% du parking, 80% aux lancers, 6,6 rebonds, 2,6 passes, 1 steal et 0,4 contre en 31,7 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Les Spurs tournent pas trop mal sans lui, et il n’y pas vraiment de monde aujourd’hui dans lequel on le voit intégrer la rotation aux côtés de Wemby. Dur dur.

Spurs vs Pelicans : DNP

Spurs @ Blazers : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 0,5 point à 26% au tir dont 50% du parking, 0% aux lancers, 0,8 rebond et 0,5 passe en 3 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 13 points à 42,4% au tir dont 13,3% du parking, 50% aux lancers, 5,7 rebonds, 4,3 passes, 1 steal et 0,3 contre en 27,9 minutes

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Semaine tranquille pour Armel, après avoir ouvert tous ses compteurs la semaine dernière. Lui aussi va faire pas mal d’allers-retours entre NBA et G League, à lui de prouver qu’il est capable d’integrér la rotation des Lakers à temps-plein.

Lakers vs Blazers : 2 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking en 7 minutes

Lakers @ Wolves : DNP

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,4 point à 25% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 2 rebonds, 0,1 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 7,7 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 16,8 points à 50% au tir dont 33,3% du parking, 83,3% aux lancers, 10,6 rebonds, 1,8 passe, 1,2 steal et 1 contre en 30 minutes

Killian Hayes (Long Island Nets)

Long Island Nets vs College Park Skyhawks : 10 points à 4/10 au tir dont 2/3 du parking, 0/1 aux lancers, 7 rebonds, 9 passes et 1 contre en 31 minutes

Long Island Nets vs Maine Celtics : 6 points à 3/13 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds, 9 passes et 1 contre en 36 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 12,3 points à 41,8% au tir dont 28% du parking, 60% aux lancers, 4,7 rebonds, 7 passes, 1,8 steals et 0,6 contre en 30,7 minutes