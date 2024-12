Retour convaincant pour Zach Edey face aux Lakers

Touché à la cheville, Zach Edey n’avait pas joué le moindre match depuis mi-novembre, mais a retrouvé les parquets cette nuit face aux Lakers. Un retour plutôt convaincant pour le géant de Memphis.

Zach Edey est donc resté sur la touche pendant un long mois, mais cela ne s’est pas trop vu cette nuit à Los Angeles.

Dans la défaite des Grizzlies face aux Lakers, le retour du rookie de 2m24 fait partie des rares satisfactions dans le camp de Memphis. 24 minutes de jeu, 13 points, 10 rebonds dont 8 offensifs, 1 contre, 1 coup de coude dans le visage d’Austin Reaves, le tout à 6/8 au tir. Si, comme tout le monde, il s’est pris une mixtape d’Anthony Davis, Edey a – contrairement à de nombreux coéquipiers – eu un impact positif dans ce match.

C’est pas nous qui le disons, c’est le coach des Grizzlies Taylor Jenkins.

“Il a fait du bon boulot en imposant sa puissance. Il a pris des rebonds offensifs, il a conclu près du panier. Bien sûr, il faudra qu’on continue de l’aider en défense pick-and-roll, mais il va continuer à progresser, il y a beaucoup de positif.”

Malgré ses 12 matchs d’absence, Zach Edey a lâché son troisième double-double en carrière, et ne donnait pas vraiment l’impression de manquer de rythme. Taylor Jenkins l’a même titularisé en début de deuxième mi-temps pour tenter de booster les Grizzlies (+9 pour Memphis dans le troisième quart, +12 sur la deuxième mi-temps).

Ce retour plutôt convaincant représente forcément une bonne nouvelle pour Memphis et sa rotation intérieure. C’est d’autant plus une bonne nouvelle que Jay Huff s’est à son tour blessé à la cheville…

Source déclaration : Law Murray

Zach Edey just recorded his:

3rd career Double-Double

tonight against the Lakers, putting up:

– 13 Points

– 10 Rebounds pic.twitter.com/P7mv0r6frw

— EdeyMuse (@EdeyMuse) December 16, 2024