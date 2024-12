Non conservé par les Brooklyn Nets avant le début de la saison NBA, Killian Hayes a choisi la voie de la G League pour tenter de retrouver la lumière. Et hier, le Frenchie s’est bien fait plaisir en lâchant un joli triple-double !

15 points (6/14 au tir), 11 rebonds, 12 passes en 41 minutes de jeu.

Killian Hayes a profité de la rencontre entre les Long Island Nets et le Capital City Go-Go hier pour bien noircir la feuille de stats. Certes, ça n’a pas suffi pour repartir avec la victoire, mais ça reste la meilleure perf’ de Kiki avec l’équipe B de Brooklyn. Il tourne cette saison à 12,5 points, 5,2 rebonds, 7,4 passes et 1,6 interception de moyenne (en 13 matchs joués).

15 PTS 👏 11 REB 👏 12 AST

Former NBA lottery pick Killian Hayes posted his first career TRIPLE-DOUBLE for the @longislandnets! This also marked his career-high in rebounds and a season-high in assists. pic.twitter.com/kJDLl3O5Pg

— NBA G League (@nbagleague) December 15, 2024

On le sait, le niveau de la G League est pas ouf, et ça défend pas des masses. Mais on est contents de voir Killian Hayes lâcher de la perf’ dans son objectif de retrouver un jour la NBA.

Est-ce que le départ du meneur Dennis Schroder ce week-end peut permettre à Hayes d’intégrer le groupe des Nets à l’avenir ? Pas impossible, surtout que Brooklyn semble bien décidé à enclencher le mode tanking !

Source texte : G League