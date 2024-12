Toute petite nuit pour nos Français de NBA, et si Nico Batum s’est bien marré face au Jazz, Guerschon Yabusele a perdu sa place de titulaire avec les Sixers.

Les résultats de la nuit NBA

Tidjane Salaün

A peine revenu de sa blessure à la cheville, Tidjane Salaün peine encore à retrouver le rythme. 0/2 au tir, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre e 18 minutes, faut remettre les gaz !

Moussa Diabaté

4 points, 3 rebonds et 1 steal en 16 minutes, Moussa fait son taf en sortie de banc avec les Hornets. Il a prouvé en ce début de saison qu’il pouvait s’adapter à toutes les demandes de son coach, on streame.

Guerschon Yabusele

Cela faisait un bail que ça n’était plus arrivé : Guerschon Yabusele est sorti du banc des Sixers. Andre Drummond et KJ Martin composaient la raquette titulaire, une certaine vision de l’enfer pour les amateurs de Skills Challenge, et en tant que sixième homme Guerschon n’a pas trop pesé (0 point, 3 rebonds et 1 passe en 18 minutes). Simple essai de Nick Nurse ? Début de nouvelle tendance ? Rendez-vous mercredi soir pour le savoir, de nouveau face à Charlotte mais de retour à la maison.

Nicolas Batum

Il a participé à la joyeuse fête face au Jazz (144-107) avec 4 points, 3 rebonds et 2 steals en 16 minutes.

Pacôme Dadiet

3 points et 3 rebonds seulement en G League, son premier match “raté” de la saison à ce niveau.

Le programme de ce soir