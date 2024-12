La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Jaylen Brown toise Isaiah Stewart

Les Pistons vont mieux depuis le début de saison, sans pour autant être immenses, toujours est-il qu’il est bien plus compliqué de taper les hommes de JB Bickerstaff désormais, ce qui pousse certaines équipes à sortir le trashtalking lorsque c’est nécessaire. Demandez à Jaylen Brown et aux Celtics ce qu’ils en pensent.

BREAKING: The NBA has fined Jaylen Brown $25,000 for doing the ‘throat slash’ gesture to Isaiah Stewart after dunking on him.

Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/qeTawTq83Q

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 6, 2024

Après avoir escaladé Isaiah Stewart, JB a évidemment fixé du regard sa victime avant de faire un geste on ne peut plus évocateur. Il est vrai que l’intérieur de Detroit est passé à l’abattoir sur cette action. Pour la petite histoire, Jaylen Brown a écopé de 25 000$ d’amende suite à ce geste.

Candidat # 2 : Trae Young et le Madison Square Garden, scène 832

Vu que Trae Young retrouvait le Madison Square Garden il y a quelques jours lors de la NBA Cup, il y avait peu de chances qu’il ne se passe rien ici. Vous l’aurez deviné, Ice Trae s’est encore joué du public new yorkais après la victoire des siens, pour accéder au dernier carré du tournoi. Du trashtalking comme le meneur sait si bien le faire, et avec lequel il a habitué les fans des Knicks ces derniers temps.

Trae Young qui mime le jeu de dés (l’un des symboles des jeux d’argent et de Las Vegas) sur le logo des Knicks après la victoire d’Atlanta en NBA Cup 😭❤️

Note en trashtalking : 147/20

pic.twitter.com/oAtNYDdErx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 12, 2024

Le “final-four” se déroule à Las Vegas, ville connue pour ses casinos, ses jeux d’argent, sa débauche et sa luxure. Pour fêter l’occasion, Trae Young a mimé un lancer de dés juste sur le logo des Knicks, histoire de leur rappeler qu’ils sont quoi qu’il arrive privés de ce trophée.

Le CM des Hawks s’en est également donné à cœur joie sur Twitter, reprenant une capture d’écran Spotify du titre “man at the garden” issue de l’album GNX, dernière sortie de Kendrick Lamar, tout en prenant soin de remplacer la tête du rappeur de Compton par celle du bourreau du soir. Cette histoire d’amour est beaucoup trop belle.

Press play ❄️ pic.twitter.com/8G2mlxQZR9

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 12, 2024

Candidat # 3 : Dyson Daniels se sent bien mieux loin des Pelicans

Cet été, les Pelicans ont obtenu Dejounte Murray en provenance des Hawks, et Dyson Daniels fait partie des joueurs qui ont fait le chemin inverse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le meneur Australien se sent comme un poisson dans l’eau à Atlanta, il s’est imposé dans le cinq majeur et complète parfaitement Trae Young grâce à sa taille et ses performances défensives. Et puisqu’on est dans le thème, il envoie une sacrée balle perdue aux Pels, son ancienne franchise.

“Cette franchise est maudite, je suis content de ne plus jouer là-bas.”

Au vu de l’avalanche de blessures qui sévit à NOLA, bons derniers à l’Ouest, difficile d’aller à l’encontre des propos de Dyson Daniels, qui, quant à lui, rayonne en Georgie. Lui-même sujet aux blessures, notamment aux chevilles, quand il jouait en Louisiane, il n’a loupé que 2 matchs cette saison, et s’est imposé comme un redoutable défenseur. Avec 3 ballons volés par match, l’aspirateur est le meilleur intercepteur de la ligue devant… Dejounte Murray. Que DD profite, il a bien mérité son moment de gloire !

Candidat # 4 : Ça chauffe entre Ja Morant et Jordi Fernandez

Petit moment de tension entre le meneur des Grizzlies Ja Morant et le coach des Nets Jordi Fernandez. Ja envoie un buzzer-beater à la mi-temps pour agrandir un peu l’avance de ses Oursons, et ne manque pas de glisser quelques mots au coach Espagnol, qui n’apprécie que peu la démarche.

Ja stared down Nets HC after 1H buzzer beater 😳🚨 pic.twitter.com/0KjzPmyIPY

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2024

Ja Morant n’a en réalité que dit “Yeah !” devant le coach, mais à une distance socialement peu acceptable. L’ancien sélectionneur du Canada a voulu confronter le gunman, mais il en a été empêché. Les deux hommes ont ensuite classé cette affaire parmi les embrouilles de cour de récréation, et nous aussi.

Candidat # 5 : Jordan Poole pointe du doigt Payton Pritchard… mais ne sanctionne pas

Vous allez vite comprendre en regardant l’action ce que cela signifie. Jordan Poole est réellement le joueur divertissant qu’il pense être. Même s’il joue mieux individuellement cette saison (pas difficile en même temps), il reste de la trempe de ceux qui peuvent débrancher le cerveau le temps d’une action. On vous laisse juges.

Jordan Poole crossed Payton Pritchard, pointed at him, and skipped the open shot.

HIGH IQ. 🔥🔥🔥pic.twitter.com/entNr3ulOL

— NBACentel (@TheNBACentel) December 16, 2024

Payton Pritchard se retrouve sur le derche après une partie de patins à roulettes, Jordan Poole, dans un élan d’insolence, pointe le malheureux meneur au sol alors qu’il aurait pu allumer et rajouter la cerise sur le gâteau. Mais durant ce laps de temps, Sam Hauser a le temps d’arriver à la rescousse de son coéquipier pour contester le tir. L’ancien des Warriors ne peut plus armer et est contraint de lâcher la balle. L’action n’aboutira pas, du Jordan Poole dans le texte, du Washington Wizards dans le texte.

Candidat bonus : pour les Pistons, la vengeance est un plat qui se mange froid

Et cette assiette là sortait à peine du congélateur à 8 Mile. Vous vous souvenez des propos de Kyle Kuzma lors de la série de défaite des Pistons de l’an dernier ? On vous rafraîchit la mémoire.

At this point its like “dont be that team” 🤣 https://t.co/qmWMgPt9Jz

— kuz (@kylekuzma) December 29, 2023

“Au point où on en est, il ne faut juste pas être cette équipe.”

Eh bien sachez qu’on a la rancune tenace à Detroit puisque le CM de la franchise a évidemment ressorti ce tweet au moment de célébrer la victoire.

*don’t say it*

*don’t say it*

*don’t say it*

*sighs*

at this point it’s like “dont be that team” pic.twitter.com/CYalV3254p

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 18, 2024

Ah au fait, les derniers de la ligue actuellement ? Les Wizards.