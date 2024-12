Vous connaissez le All-Star Game. Mais l’avez-vous déjà vu de près ? Et êtes-vous déjà allé à San Francisco ? Et si on vous disait qu’on vous offrait le voyage sur place, pour vivre le All-Star Game 2025, avec TrashTalk et ParionsSport en ligne, vous nous diriez quoi ?! C’est l’heure du jeu-concours de l’année !

On se le dit et on se le répète tous les ans : le All-Star Game, c’est plus comme avant.

Mais quand on juge de loin, on peut manquer de clarté et de discernement. Alors, en ces périodes de fêtes, on a décidé de faire les choses en grand.

En très… très grand.

Vivre le All-Star Game 2025 à San Francisco, sur place, en partant avec Bibi + ton meilleur pote ?

C’est le cadeau ultime, et c’est la maison TrashTalk + Parions Sport en ligne qui l’offre !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

# Méthode de jeu :

1) Clique sur le post Instagram ci-dessus, ou fonce sur le compte Instagram de TrashTalk

2) Like ce post

3) Abonne-toi à TrashTalk sur Instagram

4) Abonne-toi à ParionsSport en ligne sur Instagram

5) Tag ton meilleur pote en commentaire, pour qu’il vive le All-Star Game 2025 avec toi

6) Croise les doigts pour que tu sois tiré au sort le 1er janvier 2025 !

Rien de plus simple, si vous respectez ces 5 étapes votre participation sera prise en compte.

Attention cependant, si vous manquez une de ces étapes, votre participation ne sera pas prise en compte.

Bien évidemment, vous pouvez relayer le jeu-concours à d’autres amis pour augmenter vos chances !

Tout participant doit être titulaire d’une adresse e-mail personnelle et d’un compte personnel Instagram actif et valide au jour de sa participation.

Le jeu concours est réservé aux personnes majeures résidents en France métropolitaine, et l’ami accompagnateur doit être majeur.

Note additionnelle : une captation vidéo de l’événement et des participants sera réalisée et diffusée sur YouTube ainsi que les réseaux sociaux.

# Quel événement sera proposé sur place ?

Il s’agit du NBA All-Star Game 2025, qui aura lieu à San Francisco le dimanche 16 février 2025.

Le transport (avion) et l’hébergement (hôtel) sont compris dans la dotation pour le gagnant.

Le gagnant tiré au sort choisira son +1 et partira avec Bastien de TrashTalk pour vivre cet événement exceptionnel.

# C’est quand qu’on connaîtra les vainqueurs du jeu-concours ?

Le jeu-concours a démarré ce lundi 16 décembre 2024.

Il se terminera le mardi 31 décembre 2024 avec un vainqueur tiré au sort et annoncé dans la même semaine.

Le gagnant / la gagnante sera ensuite contacté(e) en message privé par ParionsSport en ligne afin de mettre toute la logistique en place.

# Et si je suis indisponible le 16 février 2025 ?

Et bien pourquoi participer à un jeu-concours quand on n’est pas disponible ? C’est quoi cette logique de Wizards ?

# Du coup il me reste quoi à faire ?

Participer au jeu en respectant les consignes ci-dessus, et croiser les doigts bien fort !

Vérifiez aussi que vous êtes bien dispo le weekend du 16 février, parce que si le vainqueur nous sort qu’au final y’a la chandeleur, on va péter un plomb.

_____

À vous de jouer ! On se retrouve dans 3 semaines pour voir qui partira avec Bibi à San Francisco, et dans 2 mois pour vivre le All-Star Game 2025 sur place avec TrashTalk et ParionsSport en ligne !