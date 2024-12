Spurs : des nouvelles encourageantes concernant Gregg Popovich

Absent depuis le début du mois de novembre après avoir été victime d’un (léger) AVC, Gregg Popovich va mieux. De quoi espérer un retour prochain sur les bancs NBA ?

D’après Sam Amick de The Athletic, Coach Pop progresse bien dans sa rééducation et les Spurs espèrent le voir revenir sur le banc de San Antonio à l’avenir. Quand ça ? Pour l’instant, aucune date n’a été communiquée, et la prudence est évidemment de mise du côté de Fort Alamo. Néanmoins, un retour du légendaire entraîneur (record de victoires en NBA pour un coach) semble être dans les tuyaux.

Sans Gregg Popovich, c’est son jeune assistant Mitch Johnson qui a pris le relais. Et avec succès ! Les Spurs restent sur sept victoires en dix matchs et possèdent actuellement un bilan positif (11 succès – 9 défaites), synonyme de place dans le Top 10 de la très relevée Conférence Ouest.

Tout ça pour dire que Pop peut prendre son temps avant de revenir, ses Spurs sont entre de bonnes mains, surtout avec les performances XXL de Victor Wembanyama en ce moment.

