C’est parti pour la dernière soirée des phases de groupes de la NBA Cup. Pour toutes les poules, tout est encore possible, mais quels sont les scénarios envisageables ? On vous décortique tout juste ici, donc attachez votre ceinture et sortez la boîte de Doliprane parce qu’il va y en avoir besoin.

Le programme de la nuit de NBA Cup

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks à 1h

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards à 1h

Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers à 1h

Toronto Raptors – Indiana Pacers à 1h30

New York Knicks – Orlando Magic à 1h30

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz à 2h

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies à 2h30

Phoenix Suns – San Antonio Spurs à 3h

Sacramento Kings – Houston Rockets à 4h

Denver Nuggets – Golden State Warriors à 4h

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers à 4h30

Les classements de la NBA Cup

🏆 ATL clinches East Group C

🏆 DET, NYK, ORL move to 3-0

The final night of #EmiratesNBACup Group Play is Tuesday, 12/3! pic.twitter.com/dccTOgj8GP

— NBA (@NBA) November 30, 2024

Un petit point sur le règlement

Afin de se qualifier pour les quarts de finale de la NBA Cup, il n’y a pas 36 moyens, mais seulement deux. Soit il faut finir premier de son groupe. Soit il faut être le meilleur deuxième de sa Conférence, ce qu’on appelle une wild card.

Dit comme ça, ça a l’air facile. Mais dans les faits, ça l’est beaucoup moins parce qu’un nouvel élément vient faire son entrée : le tiebreaker.

Attachez votre ceinture et c’est parti pour une plongée dans le monde merveilleux des chiffres.

Pour faire simple, imaginons que deux équipes soient à égalité pour être la wild card de sa conférence. Il existe quatre moyens de les départager.

On prend en compte le goal-average des deux franchises, c’est-à-dire qu’on soustrait les points encaissés aux points marqués et le résultat donne ce qu’on appelle le goal-average. Pour faire encore plus simple, le goal-average du Magic est de +60 et celui des Knicks +15.

Si le premier point ne suffit pas, on prend simplement le nombre de points inscrits pendant les phases de groupe de la NBA Cup. Pour reprendre l’exemple précédent, Orlando a inscrit 335 points et New York 334.

Si cela ne suffit toujours pas, on compare les bilans sur la saison 2023-24.

Si ce n’est toujours pas suffisant, la NBA a trouvé une solution simple et efficace : un tirage au sort. Comme ça, on n’en parle plus.

Conférence Est – Groupe A

Le classement

Qui est qualifié ?

Personne. Comme ça, c’est réglé, on passe à la partie suivante.

Qui est éliminé ?

Les 76ers, les Nets et les Hornets ont déjà pu faire leurs adieux à la compétition.

Les scénarios possibles ce soir

Une victoire du Magic face aux Knicks offre la première place du groupe à Orlando.

Une victoire des Knicks face au Magic offre la première place du groupe à New York.

Orlando sera la wild card de l’Est si le Magic a le tiebreaker sur Boston et sur le perdant de Pistons – Bucks. À noter que pour avoir une chance d’être le meilleur 2e de l’Est, les copains de Franz Wagner ne doivent pas perdre de plus de 37 points ou en prolongation. Normalement, c’est une opération abordable.

Conférence Est – Groupe B

Le classement

Qui est qualifié ?

Là aussi, pas de qualifié, donc place à la partie suivante.

Qui est éliminé ?

Le Heat, les Raptors et les Pacers regarderont les phases finales confortablement installés sur leur canapé.

Les scénarios possibles ce soir

Detroit finit premier avec une victoire face aux Bucks.

Milwaukee finit premier en cas de victoire face aux Pistons.

Detroit sera la wild card de l’Est si les Pistons ont le tiebreaker sur Boston et le perdant de Knicks – Magic. À noter que pour avoir une chance d’être le meilleur deuxième de l’Est, les copains de Cade Cunningham ne doivent pas perdre de plus de 5 points ou ne pas s’incliner en prolongation.

Milwaukee sera la wild card de l’Est si les Bucks ont le tiebreaker sur Boston et le perdant de Knicks – Magic. À noter que pour avoir une chance d’être le meilleur deuxième de l’Est, les copains de Giannis Antetokounmpo ne doivent pas perdre de plus de six points ou ne pas s’incliner en prolongation.

Conférence Est – Groupe C

Le classement

Qui est qualifié ?

Dans un groupe composé des Cavaliers et des Celtics, ce sont les… Hawks qui finiront premiers de cette poule.

Qui est éliminé ?

Les Bulls, les Cavaliers et les Wizards c’est dehors. Merci, au revoir, à l’année prochaine.

Les scénarios possibles ce soir

Boston sera la wild card de l’Est si les Knicks s’inclinent ET si les Celtics ont le tiebreaker sur le perdant de Pistons – Bucks.

Boston sera la wild card de l’Est si les C’s ont le tiebreaker sur le Magic ET sur le perdant de Pistons – Bucks.

À noter que pour avoir une chance d’être le meilleur deuxième, une condition supplémentaire s’ajoute pour les copains de Jayson Tatum :

Orlando doit perdre de plus de 37 points dans le temps réglementaire et les Pistons doivent s’incliner de plus de 5 points là aussi dans le temps réglementaire OU les Bucks doivent perdre de plus de six points là aussi avant la fin des 48 minutes.

Conférence Ouest – Groupe A

Le classement

Qui est qualifié ?

Les Fusées de Houston décollent pour le tour suivant et finiront premiers de ce groupe A.

Qui est éliminé ?

Pour les Wolves et les Kings, la NBA Cup s’arrête ce soir, si tant est qu’elle ait commencé un jour pour Sacramento.

Les scénarios possibles pour ce soir

Les Clippers seront la wild card de l’Ouest, s’ils battent les Blazers dans le temps réglementaire et que OKC et Dallas s’inclinent. Puis, les Voiliers doivent avoir le tiebreaker sur les deux équipes qui finiront deuxième des groupes B et C. Autant vous dire que l’opération risque d’être assez compliquée. À noter que pour avoir une chance d’être la wild card de l’Ouest, les copains de James Harden doivent battre Portland d’au moins 24 points dans le temps réglementaire ET Denver doit renverser les Warriors. Quand on vous dit que l’opération va être compliquée.

Les Blazers seront la wild card de l’Ouest si : 1) Portland bat les Clippers et si Dallas et OKC s’inclinent. 2) Portland bat les Clippers et si les Blazers ont le tiebreaker sur les Mavericks et sur l’équipe qui finira deuxième du groupe B. 3) Portland perd en prolongation contre les Clippers, si OKC, Dallas et Denver s’inclinent et si les copains d’Anfernee Simons ont le tiebreaker sur les équipes qui finiront deuxièmes du groupe B et C.



Conférence Ouest – Groupe B

Le classement

Qui est qualifié ?

Personne. Et là, préparez-vous parce que si vous pensiez que c’était compliqué à suivre, le groupe B est dans une tout autre dimension.

Qui est éliminé ?

Merci au Jazz et aux Lakers de ne pas prendre part à ce casse-tête, c’est toujours ça de pris. Le compte X de la NBA n’a pas noté que les Lakers étaient éliminés, le CM doit certainement être fan de LeBron James et de son super tir à 3-points. On vous laisse gérer ça avec lui.

Les scénarios possibles pour ce soir

Respirez un bon coup, bienvenue dans l’enfer de la NBA Cup.

Le Thunder finit premier en cas de victoire face au Jazz et si les Spurs s’inclinent.

Les Suns finissent premiers du groupe en cas de victoire face aux Spurs et le Thunder s’incline.

Les Spurs finissent premiers du groupe en cas de victoire face aux Suns. Voilà, un scénario simple et efficace, merci San Antonio (ça ne va pas durer).

Restons avec les copains de Victor Wembanyama. Les Spurs seront la wild card de l’Ouest si Portland, OKC, Dallas et Denver s’inclinent, mais aussi si les Éperons ont le tiebreaker sur les deuxièmes du groupe B & C. Pour avoir ledit tiebreaker, Wemby et sa clique ne doivent pas perdre de plus de 20 points ou s’incliner en prolongation.

Les Suns seront la wild card de l’Ouest si : 1) Phoenix bat San Antonio et en cas de défaite de Portland ET de Dallas. 2) Phoenix bat San Antonio et si les copains de Devin Booker ont le tiebreaker sur Portland et Dallas.

Le Thunder sera la wild card de l’Ouest si : 1) Le Thunder bat le Jazz et les Blazers et les Mavericks s’inclinent. 2) Victoire face au Jazz et tiebreaker favorable sur Portland et Dallas. 3) Phoenix, Portland et Dallas s’inclinent et si OKC a le tiebreaker sur les deuxièmes du groupe A et C. 4) Portland et Dallas s’inclinent et OKC a le tiebreaker sur les Lakers et les Spurs (eux aussi dans le groupe B) et sur les équipes classées deuxièmes dans les poules A et C.



À noter que pour avoir le tiebreaker, OKC doit perdre en prolongation en cas de victoire de Denver et de moins de 24 points OU en prolongation si Denver s’incline.

C’est fini pour le groupe B, on espère que vous allez bien, on passe au groupe C et les nœuds au cerveau vont se resserrer un petit peu.

Conférence Ouest – Groupe C

Le classement

Qui est qualifié ?

Les Warriors s’évitent les problèmes et ont déjà sécurisé leur place pour le tour suivant, il y a dix jours.

Qui est éliminé ?

Les Pelicans s’évitent aussi les problèmes, mais on pense qu’ils auraient préféré avoir leurs chances de se qualifier.

Les scénarios possibles pour ce soir

Les Mavericks seront la wild card de l’Ouest si : 1) Ils battent Memphis et en cas de défaite des Blazers et du Thunder. 2) Ils battent Memphis et s’ils ont le tiebreaker sur Portland et l’équipe qui finira deuxième du groupe B. 3) Le Thunder, les Blazers s’inclinent, les Nuggets s’imposent et les Mavericks ont le tiebreaker sur les Nuggets et Memphis, mais aussi sur les équipes qui finiront deuxième du groupe A et B.



À noter : si Dallas veut avoir une chance d’avoir le tiebreaker, les copains de Kyrie Irving ne doivent pas perdre de plus de 24 points ou ne pas s’incliner en prolongation.

Les Nuggets seront la wild card de l’Ouest s’ils battent les Warriors, les Mavericks, le Thunder et les Blazers s’inclinent, et si Denver a le tiebreaker sur Dallas et Memphis, mais aussi sur les équipes qui finiront deuxièmes des groupes A et B.

À noter : si Denver veut avoir une chance d’avoir le tiebreaker, les copains de Nikola Jokic ne doivent pas perdre de plus de 16 points ou ne pas s’incliner en prolongation.

Les Grizzlies seront la wild card de l’Ouest : 1) S’ils battent les Mavericks, le trio Blazers – Thunder – Nuggets s’incline et si les Grizz ont le tiebreaker sur les équipes qui finiront deuxièmes des groupes A et B. 2) S’ils battent les Mavericks, le Thunder et les Blazers s’inclinent, et si les Oursons ont le tiebreaker sur Dallas et Denver, mais aussi sur les équipes qui finiront deuxièmes du groupe A et B.



À noter : si Memphis veut avoir une chance d’avoir le tiebreaker, les copains de Ja Morant ne doivent pas perdre de plus de 24 points ou ne pas s’incliner en prolongation.

C’est FI-NI !

Si vous êtes arrivés jusqu’ici, félicitations ! Vous connaissez désormais les 29 scénarios possibles pour cette dernière nuit des phases de groupes de NBA Cup, de quoi aborder la nuit de la meilleure des manières.

Source texte : NBA.com, NBA Communications