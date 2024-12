EuroLeague : le Final Four aura lieu à Abu Dhabi en 2025

Abu Dhabi fait partie des nouvelles villes “tendance” dans le paysage du basket mondial. Non seulement la capitale des Émirats arabes unis accueille chaque année des matchs de pré-saison NBA, mais elle va aussi accueillir en 2025 le Final Four de l’EuroLeague !

La décision a été votée ce mardi. Parmi les 13 équipes de l’EuroLeague ayant un droit de vote sur la localisation du prochain Final Four, 11 ont voté en faveur d’Abu Dhabi si l’on en croit Eurohoops. Les deux équipes qui sont contre ? Le Real Madrid et l’Olympiakos.

👉 Final Four in Abu Dhabi

The top four EuroLeague teams will contend for the championship in the capital of the United Arab Emirateshttps://t.co/iLcLjV7u9V

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 3, 2024

Alors que Belgrade était également en course pour accueillir le Final Four, c’est donc la capitale des Émirats arabes unis qui sera l’épicentre du basket européen entre le 23 et le 25 mai 2025 (probablement à l’Etihad Arena).

C’est la première fois qu’une ville non européenne accueille le dernier carré de l’EuroLeague.

