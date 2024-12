James Harden est le système, et il le prouve soir après soir

En l’absence de Kawhi Leonard, James Harden porte les Clippers sur son dos et depuis trois matchs, on se croirait (presque) de retour 2018.

Des déclarations de media day confirmées sur le parquet

34 points, 6 rebonds et presque 10 passes (9,7 si on est tatillon) de moyenne. Non, ce ne sont pas les stats de James Harden en l’an de grâce 2018, mais bien celles sur ses trois derniers matchs. Le Barbu a commencé à planter 43 points sur les Wizards puis 20 dans la défaite face aux Wolves – c’est un écart, ça arrive – et 39 sur la tronche des Nuggets.

Au-delà des stats, ce bon état de forme de Ramesse est le fruit de tout le travail accompli en amont de la saison. Pour rappel, James Harden s’est pointé au training camp, affûté comme rarement et avait déclaré qu’il n’avait pas été aussi en forme depuis ses 30 ans.

“Pour le début de saison, je vais être dans ma meilleure forme depuis 5, 6 ou 7 ans. Je ne veux pas beaucoup parler, je veux juste aller sur le terrain et le prouver.” – James Harden

James Harden: "Start of the season I'm gonna be probably – not probably, the best shape I've been in 5, 6, 7 years. I don't really wanna talk. I just wanna go out there and show it."

— Joey Linn (@joeylinn_) October 3, 2024

Beaucoup s’étaient moqués de cette quote, mais dans les faits, le uno n’a pas menti.

Si certains voulaient voir Harden sortir du banc l’an passé, la figure de proue des Clippers montre qu’il a toujours sa place parmi les très gros meneurs de NBA.

Ici, vous allez peut-être dire qu’on s’enflamme certainement sur un petit échantillon de trois matchs. On vous a vu venir et on s’est penché sur les stats du Barbu depuis le début de la saison.

Les Clips ont joué 24 matchs et Harden tourne à 22 points, 7 rebonds et 9 passes. Une ligne de stats plus que honorable surtout qu’il a 35 ans, mais il faut la diviser en deux parties.

D’un côté les 11 premières rencontres où James Harden plantait à peine plus de 20 points par match avec des pourcentages peu reluisants (35% au tir et 30 de loin). Heureusement que Norman Powell et Ivica Zubac étaient là pour assurer le scoring.

D’ailleurs, le MVP 2018 était beaucoup critiqué pour ses fameux pourcentages, mais il a bien réglé la mire sur les 11 derniers matchs de Los Angeles où The Beard tourne à 24 points en étant beaucoup plus propre aux shoots (41% au tir et 38 de loin). James Harden dispose en plus d’une armée de chiens de garde autour de lui capable de bien défendre. De quoi laisser la Barbe se concentrer pleinement sur l’attaque même si on le voit réaliser des efforts défensifs qu’on ne l’a pas vu souvent faire.

Merci Jeff Van Gundy.

James Harden retrouve ses repères

Cette montée en puissance s’explique et n’est pas anodine, mais pour la comprendre, un peu de remise en contexte.

Depuis son départ pour Brooklyn à l’été 2020, James Harden a côtoyé Kyrie Irving et Kevin Durant puis il a emmené sa barbe à Philadelphie où il a traîné avec Joel Embiid pour finir aux Clippers avec, à ses côtés, Paul George, Kawhi Leonard et Russell Westbrook. Vous allez nous dire qu’il est anormal qu’il n’ait pas eu de titre avec un tel entourage et vous avez certainement raison, mais ce n’est pas là où on veut en venir.

Depuis au moins quatre ans voire même plus, James Harden joue avec des joueurs qui ont aussi besoin d’avoir la balle en main. De fait, le Barbu est obligé de partager la gonfle alors que durant ses plus belles années à Houston, il pouvait avoir son ami Spalding (renommé Wilson depuis) autant qu’il le voulait et personne n’allait rien lui dire. En l’absence de Kawhi Leonard, l’ex-76er est de retour dans cette configuration, mais il avait un peu perdu ses marques.

“Je n’ai pas eu ce rôle depuis 4 ou 5 ans, mais match après match, je continue de m’améliorer. Je vais peut-être devenir encore plus efficace et perdre moins de ballons, mais en ce moment, il faut juste trouver des moyens de gagner des matchs. C’est la chose la plus importante.” James Harden

James Harden on his shooting getting better:

James Harden on his shooting getting better:

"I haven't had this role in 4-5 years so it took me some time to get there. But game by game I continue to get better. I'll eventually have more efficiency and less turnovers. But at this point it's just finding ways to win games.…

— Joey Linn (@joeylinn_) December 2, 2024

Cette idée d’un James Harden, seul à bord, se retrouve aussi dans les stats et notamment dans l’usage rate du Barbu. Pour vous la faire courte, cette stat sert à mesurer l’implication d’un joueur dans l’attaque d’une équipe que ce soit pour délivrer une passe décisive ou finir une action par un tir. Plus, il est élevé, plus le joueur est important.

Pour James Harden, son usage rate avait tendance à baisser depuis deux ans notamment à cause de ses cohabitations avec Joel Embiid et l’ex-big 3 des Clippers. La saison dernière, le Barbu avait un UR de 20%, son total le plus bas depuis la saison 2010-11. Sur ce début d’exercice, il est monté à 30%. Pour faire une comparaison, c’est au niveau de ses premières saisons à Houston.

C’est bien le signe que James Harden semble découvrir une sorte de deuxième jeunesse.

Un Barbu en pleine forme et présent tous les soirs

Dernier point qui vient corréler la phrase précédente : la santé du maître à bord des Voiliers.

On va parler une dernière fois d’usage rate. Seuls Kevin Durant et Damian Lillard ont plus ou moins le même âge que le meneur des Clippers et un taux d’utilisation équivalent à la seule différence que le joueur des Suns et celui des Bucks se sont déjà blessés. Pour James Harden, sur les 22 matchs des Clippers, il en a raté… 0. Le numéro 1 est en tenue chaque soir. Cela ne sert à rien de lui parler de rater des back-to-backs ou de se reposer, Ramesse est là tout le temps.

Pour finir, les Clippers sont, pour le moment, 6ème de l’Ouest avec 13 victoires pour 9 défaites. James Harden semble avoir retrouvé une seconde jeunesse, Norman Powell joue son meilleur basket et les Clips ont la 4ème meilleure défense de la Ligue (107,7 points encaissés par match) et n’ont toujours pas pu compter sur Kawhi Leonard.

The Klaw est sur le chemin du retour, ce qui laisse une ultime question en suspens : quel est le plafond de ces Los Angeles Clippers version 2024 – 25 ?

Source texte : Basketball Reference, Statsmuse, Joey Linn