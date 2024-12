Avant le début de la saison, au moment de faire les pronos sur le futur Sixième Homme de l’Année en NBA, le nom de Payton Pritchard n’avait pas beaucoup été mentionné. Pourtant, le petit meneur d’1m85 s’est transformé en véritable remplaçant de luxe chez les Celtics.

20 points, 2 rebonds, 4 passes, 2 interceptions.

29 points, 7 rebonds.

24 points, 7 rebonds, 3 passes.

25 points, 5 rebonds, 4 passes.

Non, ces chiffres ne correspondent pas aux statistiques de Jayson Tatum ou de Jaylen Brown sur les quatre derniers matchs de Boston. Ce sont les stats de Payton Pritchard, le sixième homme attitré des Celtics.

Pour la première fois de sa carrière NBA, Pritchard a enchaîné quatre matchs consécutifs à minimum 20 points marqués, tout ça en jouant 31 minutes en sortie de banc. Alors qu’il avait pris l’habitude de garder ses meilleures performances pour les dernières journées de saison régulière, le petit lutin de Boston maltraite les défenses avant même l’arrivée de l’hiver cette année.

Payton Pritchard is on a tear for the Celtics 😤 You are seeing it all now. The tight handle, shot making, deep three’s, dimes, chippy defense and body control. Pure hooper. Sixth man. pic.twitter.com/T5bGiomeah

— Ball Don’t Stop (@balldontstop) December 3, 2024

Profitant notamment de l’absence de plusieurs cadres lors des derniers matchs (Derrick White et Jaylen Brown contre Cleveland, Jrue Holiday et Kristaps Porzingis contre Miami), Payton Pritchard a step-up en beauté, apportant ses grosses qualités offensives et la grinta qui le caractérise.

C’est officiel, il n’est plus seulement le chouchou du public des Celtics grâce à ses tirs au buzzer du milieu de terrain. Il est aujourd’hui un vrai candidat au titre de Sixième Homme de l’Année. Un joueur capable de faire basculer un match à lui seul, comme c’était le cas face aux Bulls tout récemment quand il a planté 19 points et cinq tirs primés rien que dans le quatrième quart-temps, après la blessure du titulaire Derrick White.

“La chose la plus importante chez lui aujourd’hui, c’est la confiance” a déclaré hier le coach du Heat Erik Spoelstra, dernière victime de Pritchard. “Cela ne s’est pas fait du jour au lendemain. Ce gars-là s’est accroché, a bossé, et il a progressé chaque année jusqu’à atteindre ce niveau, où il est dans la conversation pour le titre de Sixième Homme de l’Année.”

Sélectionné en 26e position à la Draft 2020 après avoir enflammé les parquets NCAA sous les couleurs d’Oregon, Payton Pritchard a connu des débuts discrets dans la Grande Ligue. À tel point qu’à l’été 2023, il a demandé un transfert pour obtenir plus de temps de jeu ailleurs qu’à Boston. Au lieu de ça, Pritchard a finalement signé une prolongation de contrat chez les Celtics, avant de voir son rôle grandir la saison dernière, sa quatrième en NBA.

Aujourd’hui, Payton Pritchard connaît son plus gros temps de jeu avec 28 minutes par soir en sortie de banc. Un temps de jeu qu’il rentabilise de la meilleure des manières : 16,4 points, 3 rebonds, 3 passes et 1 interception de moyenne, le tout à 49% au tir dont 43% à 3-points et plus de 87% aux lancers-francs.

Une production digne d’un joueur qui pourrait bien finir avec le titre de Sixième Homme de l’Année à la fin de la saison. Et qui rend les Celtics peut-être encore plus invincibles dans leur quête du back-to-back…

Payton Pritchard is the last Celtics player since Isaiah Thomas to have 4 straight 20 point games off the bench.

ELITE company. pic.twitter.com/WL5maf1KKE

— CelticsUnite (@CelticsUnite18) December 3, 2024