Après sept défaites en dix matchs, les Kings affichent un bilan négatif et ne sont même pas dans le Top 10 de la Conférence Ouest. À qui la faute ? Fallait qu’on en parle !

Les Kings !! C’est l’heure de l’Apéro spécial Sacramento, grâce à ce magnifique début de saison en Californie. Entre défense atroce, mouvement statique en attaque, un coach qui doute et des fans qui grondent, ça sent pas bon dans la Kangz Nation ! Mais quelles solutions sont à leur disposition ? Comment la saison va-t-elle pouvoir enfin démarrer pour eux ? Sortez vos plus belles couronnes pour l’Apéro Kings !