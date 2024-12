Ce mardi, c’est la dernière journée de la phase de poules de la NBA Cup. De quoi nous offrir un programme NBA bien chargé, avec onze matchs au menu dont un Pistons – Bucks qui pèse lourd !

Le programme NBA (Cup) de la nuit

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks à 1h

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards à 1h

Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers à 1h

Toronto Raptors – Indiana Pacers à 1h30

New York Knicks – Orlando Magic à 1h30

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz à 2h

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies à 2h30

Phoenix Suns – San Antonio Spurs à 3h

Sacramento Kings – Houston Rockets à 4h

Denver Nuggets – Golden State Warriors à 4h

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers à 4h30

Pistons – Bucks, qui va remporter le Groupe B à l’Est ?

Les Pistons et les Bucks sont dans le même groupe lors du premier tour de la NBA Cup. Les deux équipes ont également remporté leurs trois premiers matchs, ce qui transforme leur affrontement du soir en véritable finale du Groupe B à l’Est. Le vainqueur décrochera son ticket pour les quarts de finale de la compétition, le perdant devra sortir les calculettes pour espérer un tie-breaker favorable. Cade Cunningham et les Pistons peuvent-ils réaliser l’exploit face à l’inarrêtable Giannis Antetokounmpo ?

Dans le Groupe A à l’Est, on a un scénario similaire avec le Magic et les Knicks, invaincus pour l’instant en NBA Cup et qui s’affrontent pour la première place du groupe. On gardera également un œil dessus.

NBA Cup : tous les scénarios de qualification

Mais aussi…

Cavs – Wizards, le premier de l’Est face au dernier.

Des Hornets décimés vont affronter des Sixers toujours privés de Joel Embiid.

Les Pacers jouent à l’extérieur à Toronto, Tyrese Haliburton peut-il enfin se bouger ?

Thunder – Jazz, le premier de l’Ouest face à l’avant-dernier.

Mavs – Grizzlies, gros choc entre deux équipes en forme de l’Ouest. En plus Luka Doncic est de retour !

Suns – Spurs, avec de gros enjeux pour la NBA Cup !

Les Rockets sont en pleine bourre, les Kings en plein doute, victoire Houston ?

Nuggets – Warriors, duel entre deux équipes pas très en forme à l’Ouest.

Nouveau festival de James Harden face aux Blazers ?

Les Français sur le pont

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün face à Guerschon Yabusele.

Nicolas Batum croise la route de Rayan Rupert.

Pacôme Dadiet est de retour dans le groupe des Knicks pour affronter Orlando.

Victor Wembanyama face aux Suns de Kevin Durant et Cie.

Bilal Coulibaly et Alex Sarr à Cleveland.

L’Injury Report de la NBA, c’est juste ici.