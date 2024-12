Jaylen Wells et Jared McCain élus Rookies du mois ! (octobre + novembre)

La NBA a terminé son premier mois officiel de compétition et c’est donc l’heure des premières récompenses mensuelles de la saison. On commence avec les rookies du mois, ce sont Jaylen Wells et Jared McCain qui ont reçu les honneurs.

Officiel : Jaylen Wells et Jared McCain élus rookies du mois de novembre + octobre ! pic.twitter.com/LorQlWR7Db

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 3, 2024

Le rookie de l’année 2025 sera-t-il un joueur choisi en dehors du Top 15 de sa cuvée ? C’est bien possible puisque Jared McCain (16) et surtout Jaylen Wells (39) sont passés sous les radars de bien des scouts.

Le premier a régalé sur ce premier mois à Philly. Profitant des blessures de nombreux cadres chez les Sixers, celui dont le nom sonne bon la frite a pris ses responsabilités et livré plusieurs grosses perfs, malheureusement pas toujours validées par des victoires. Le retour des titulaires devrait le renvoyer à un rôle en sortie de banc mais Jared McCain a déjà impressionné tout son monde avec 16 points par match et il est actuellement le favori pour le Rookie de l’année après un mois de compétition. À lui de confirmer sur la durée.

Du côté de Memphis, on peut se vanter d’avoir le nez fin avec Jaylen Wells. Choisi en milieu de second tour, Jaylen Wells fait son trou vitesse grand V chez les Grizzlies. Lui aussi a vite pris ses marques et il a carrément convaincu Taylor Jenkins d’en faire un titulaire dès sa première saison ! Avec 12 points de moyenne et ses 39% de loin, le petit ourson montre qu’il a plus de griffes que ce que les observateurs avaient prédit. Il a notamment devancé Stephon Castle et Dalton Knecht à l’Ouest. On tient sans doute le steal de la Draft.

Source texte : NBA