Si les Clippers font un début de saison plus que correct, un joueur manque toujours à l’appel : Kawhi Leonard. Le Klaw recommence les activités sur le terrain et son retour ne devrait pas tarder à se préciser même si aucune date n’est évoquée pour le moment.

Absent depuis plusieurs mois à cause d’une inflammation à son genou droit, Kawhi Leonard est de retour sur les parquets… de l’entraînement. Après la défaite face aux Wolves, Tyronn Lue a été interrogé sur l’état de forme du numéro 2 et il a révélé que le Fun Guy avait repris les exercices sur le terrain.

Toutefois, le retour de Kawhi ne serait pas pour tout de suite. Tyronn Lue fait uniquement état d’activités sur le parquet, mais pas encore d’opposition donc pas de 3v3 et encore moins de 5v5 pour le moment. Aucune date de retour n’est prévue pour le moment. En même temps, si on avait l’habitude d’avoir des informations précises quand on parle de Kawhi Leonard, ça se saurait.

Même s’il est loin des parquets, l’ailier des Clippers suit de près l’évolution de son équipe.

“Il est très excité par la manière dont nous jouons et sur tous les détails qu’on apporte à la défense, mais aussi par tous les nouveaux gars qui sont arrivés.” – Tyronn Lue

Tyronn Lue on what Kawhi Leonard has seen from this Clippers team from the sidelines:

“He’s ever excited. He’s very excited with how we’ve been playing, especially our attention to detail on the defensive end, he’s really excited. He’s excited about our new guys. And just the… pic.twitter.com/OykmypVaG5

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) November 30, 2024

Tyronn Lue rappelle également que Kawhi ne fera pas son retour tant qu’il ne sera pas à 100%.

Rien de surprenant jusqu’ici.

Les Clippers ne souhaitent pas presser les choses d’autant plus qu’il n’y a aucune urgence du côté des Angelinos. Sans leur franchise player, les Voiliers ne s’en sortent pas trop mal avec 12 victoires pour 9 défaites et une huitième place à la l’Ouest.

Wait & see…

Source texte : Tomer Azarly