NBA Top 10 : Jaylen Brown voit rouge

C’est le week-end et pour bien le démarrer on souhaite accompagner vos croissants d’un petit top 10 des familles. Au menu de ce matin des gros contres, des gros dunks et un candidat pour le poster de l’année.

Encore une fois, les Knicks ne brillent pas grâce à leur défense, mais KJ Simpson ne va pas s’en plaindre.

Jalen Johnson est plus rapide que le repli défensif des Cavaliers et à l’arrivée ça fait deux points.

Bam Adebayo fait BAM dans la raquette des Raptors. Peut-être pas la meilleure phrase qu’on ait écrite celle-là.

Après la violence de Bam, place à la douceur grâce à ce magnifique bonbon de Ziaire Williams pour Nic Claxton.

Jalen Johnson toujours plus rapide que le repli défensif des Cavaliers, on ne change pas une équipe qui gagne. Trae Young peut même s’arrêter pour prendre une petite photo.

Tel un loup tapi dans la pénombre, Naz Reid a surgi pour écraser une crêpe sur Terance Mann.

Josh Green a bien senti l’horrible remise en jeu des Knicks et se permet même un petit shoot au buzzer.

Dalton Knecht a fait la connaissance d’Isaiah Hartenstein dans les airs et on ne pense pas qu’il va en garder un bon souvenir.

Ja Morant continue sa rivalité face à la gravité et pour l’instant, il est favori.

Certainement inspiré par l’horrible parquet des Bulls, Jaylen Brown a vu rouge et c’est Jalen Smith qui en a fait les frais.