Comment chaque samedi matin, petit point sur les classements de la NBA Cup et avec la phase de groupes qui approche de son terme, ça a pas mal bougé ! Voici tout ce qu’il faut retenir.

Les résultats de cette nuit de NBA Cup

Hornets – Knicks : 98-99 (stats)

Hawks – Cavaliers : 117-101 (stats)

Grizzlies – Pelicans : 120-109 (stats)

Nets – Magic : 100-123 (stats)

Wolves – Clippers : 93-92 (stats)

Heat – Raptors : 121-111 (stats)

Pacers – Pistons : 106-130 (stats)

Bulls – Celtics : 129-138 (stats)

Lakers – Thunder : 93-101 (stats)

Blazers – Kings : 106-115 (stats)

Les classements

Dans un groupe notamment composé des Cavaliers et des Celtics… ce sont les Hawks qui caracolent en tête. Nouveau succès des Faucons sur les Cavaliers qui permet à Atlanta de se qualifier pour le tour suivant.

Toujours à l’Est, mais dans le groupe B, il faudra garder un œil sur les Pistons lors de la dernière journée des phases de groupes, mardi prochain. Les Pistons n’ont perdu aucun match et sont en bonne position de se qualifier pour le tour suivant.

Petit détour par la conférence Ouest pour terminer et malgré sa victoire sur les Clippers, Minnesota est éliminé. De leur côté, les Angelinos devront exploser les Blazers mardi prochain, s’ils souhaitent avoir une chance de se qualifier. Dis autrement, les Voiliers ne sont plus maîtres de leur destin.

🏆 ATL clinches East Group C

🏆 DET, NYK, ORL move to 3-0

The final night of #EmiratesNBACup Group Play is Tuesday, 12/3! pic.twitter.com/dccTOgj8GP

— NBA (@NBA) November 30, 2024