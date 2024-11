La nuit des Français en NBA : Nicolas Batum perd son duel face à Rudy Gobert

Une nouvelle belle nuit pour les Français en NBA et en G League. Tidjane Salaün et Zaccharie Risacher en forme, Nicolas Batum et Rudy Gobert l’un contre l’autre… C’est l’heure du résumé !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Knicks : 98-99 (stats)

Hawks – Cavaliers : 117-101 (stats)

Grizzlies – Pelicans : 120-109 (stats)

Nets – Magic : 100-123 (stats)

Wolves – Clippers : 93-92 (stats)

Heat – Raptors : 121-111 (stats)

Pacers – Pistons : 106-130 (stats)

Bulls – Celtics : 129-138 (stats)

Lakers – Thunder : 93-101 (stats)

Blazers – Kings : 106-115 (stats)

Tidjane Salaün

Le rookie des Hornets enchaîne ! Après son record en carrière face au Heat lors de son dernier match, voici qu’il envoie 14 points, 8 rebonds, 1 passes à 4/11 au tir face aux Knicks. On en parle en détail ici.

Zaccharie Risacher

D’une belle aide contre les Cavaliers, qui ont décidément du mal contre les Hawks .11 points, 3 rebonds, 1 interception, 1 contre, à 4/8 au tir pour le rookie, les highlights sont disponibles ici !

Nicolas Batum

Le sixième homme des Clippers a perdu son duel entre Français, face à Rudy Gobert et les Wolves. Il s’offre néanmoins une belle ligne individuelle : 12 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception à 4/7 à 3-points.

Rudy Gobert

Oh qu’elle fait du bien cette victoire. 8 points, 12 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre face aux Clippers. Avec un rebond offensif décisif en fin de match. De quoi calmer un peu la tension autour de l’équipe.

Sidy Cissoko

20 points, 4 rebonds pour Sidy avec les Austin Spurs en G League, de quoi taper – on l’espère – dans l’oeil des Spurs, premiers du nom.

Le programme de ce soir