Avant-dernière nuit de NBA Cup, ce qui signifie un poil d’enjeu en plus sur tous les parquets. Que s’est-il passé cette nuit ? Faudra lire ce résumé de la nuit en NBA pour le savoir, tiens.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Knicks : 98-99 (stats)

Hawks – Cavaliers : 117-101 (stats)

Grizzlies – Pelicans : 120-109 (stats)

Nets – Magic : 100-123 (stats)

Wolves – Clippers : 93-92 (stats)

Heat – Raptors : 121-111 (stats)

Pacers – Pistons : 106-130 (stats)

Bulls – Celtics : 129-138 (stats)

Lakers – Thunder : 93-101 (stats)

Blazers – Kings : 106-115 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Knicks n’ont pas bien joué, mais face à des Hornets décimés par les blessures, ça passe d’un cheveu. Tidjane Salaün a encore été bon !

Les Cavaliers ont trouvé leur bête noire, nommée Atlanta Hawks ! Deuxième défaite en deux matchs pour Cleveland face à la bande de Trae Young et Zaccharie Risacher.

Les Grizzlies l’emportent à la maison, contre les Pelicans. Ce qu’on retient du match ? Les highlights délirants de Ja Morant !

Onzième victoire en douze matchs pour le Magic, qui enchaîne en discrétion et se construit un bilan solide dans son coin.

Les Wolves se donnent de l’air après les propos offensifs d’Anthony Edwards sur l’esprit de l’équipe. On ne retiendra pas la manière, mais plutôt le succès face aux Clippers.

Le Heat enfonce un peu plus les Raptors à South Beach.

Les Pacers ont pris une méga-branlée à domicile, contre les Pistons. Allô, c’est quoi ce délire ?

Match ultra-offensif entre Celtics et Bulls, avec des grosses performances individuelles des deux côtés. Chicago y a cru, mais Boston est trop fort pour terminer les rencontres…

Les Lakers sont éliminés de la NBA Cup et ne défendront pas leur titre ! Défaite face au Thunder d’un Shai Gilgeous-Alexander décisif dans le money time.

Les Kings ont fait bien pâle figure à Portland.

Les Français de la nuit

Tidjane Salaün : 14 points, 8 rebonds, 1 passes à 4/11 au tir face aux Knicks.

Zaccharie Risacher : 11 points, 3 rebonds, 1 interception, 1 contre, à 4/8 au tir face aux Cavaliers.

Nicolas Batum : 12 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception à 4/7 à 3-points contre les Wolves.

Rudy Gobert : 8 points, 12 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre face aux Clippers.

Le highlight de la nuit

SGA. CLUTCH.

For 34 and a 4-point Thunder lead with under 2 mins to play!

🏆 #EmiratesNBACup on ESPN pic.twitter.com/ZtRD4sLiYV

— NBA (@NBA) November 30, 2024

Le point TTFL du matin

Les classements

