Le Thunder triomphe chez les Lakers (93-101)

Il s’agissait du choc de l’Ouest, peut-être du choc de la nuit. Lakers contre Thunder à Los Angeles, bataille dans les hautes-sphères de la conférence. Au terme d’un match disputé, OKC s’impose sur un dagger plein de sang froid, signé de l’inévitable Shai Gilgeous-Alexander, impérial en fin de partie (36 points).

Il y a eu une belle victoire face aux Spurs, mais la nécessité de continuer à bien travailler après deux corrections reçues coup sur coup contre Denver puis à Phoenix. Test parfait ce soir pour les Lakers, face à un Thunder leader de l’Ouest. Objectifs : attaquer de manière cohérente face à l’une des meilleures défenses de la ligue, défendre solidement face à des joueurs capables de prendre feu sur la moindre étincelle, on pense bien sûr à Shai Gilgeous-Alexander mais aussi à Jalen Williams.

Dans les faits ? c’est Jalen Williams qui profite d’un départ lent des Lakers du côté défensif pour prendre le jeu à son compte et placer le Thunder en tête au premier virage, après 12 minutes. De manière un peu surprenante, c’est D’Angelo Russell qui mène les Lakers aux points, avec un temps de jeu un peu élargi en raison d’une lourde chute d’Austin Reaves l’ayant conduit immédiatement au vestiaire.

Oh non, Austin Reaves…

Parti au vestiaire juste avant la pause, on attend l’update…

pic.twitter.com/jtecuRm4UB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 30, 2024

Dans le deuxième quart, les Angelinos font néanmoins l’effort de resserrer leurs rangs et protègent mieux leur cercle, grâce à une défense en zone. Conséquence immédiate : le Thunder peine à conserver son écart. Anthony Davis fait repasser les Lakers en tête d’un gros 2+1, Dalton Knecht continue de soigner son titre de chouchou de La La Land avec des highlights qui font chavirer le public. À la mi-temps, OKC est repassé en tête, mais d’une courte marge de 3 points.

OH DALTON 💥

pic.twitter.com/OY8Xl2OgN0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 30, 2024

On a donc compris : une victoire des Lakers passera par une grosse défense. Retour du vestiaire ? Portes ouvertes dans la défense de Los Angeles. Bon. Se tirer une balle dans le pied, donner le bâton pour se faire taper, tout ça. Les hommes de Mark Daigneault font un trou d’entrée, forçant les locaux à s’y remettre rapidement pour ne pas prendre un premier éclat significatif. D’Angelo Russell continue de mettre des tirs, l’ensemble est cohérent offensivement dans la construction. Et on arrive au paradoxe suivant.

Le Thunder ne joue pas particulièrement bien, dans le sens où il y a quand même pas mal de déchet, des tirs pas spécialement bien sélectionnés. Pourtant, l’équipe d’un SGA qui commence à bien chauffer fait la course en tête. Ce qui fait peut-être un peu flipper pour la suite de la saison, d’autant plus que Chet Holmgren est encore out.

That step back though 😮‍💨 pic.twitter.com/hEcRrTKeev

— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 30, 2024

Au niveau du match, les Purple and Gold sont revenus, tout se joue à une possession d’écart. Dalton Knecht choisit bien son moment pour enchaîner les 3-points, tandis que Shai Gilgeous-Alexander passe la barre des 30 points personnels. Le leader d’OKC va planter un énorme tir à 3-points de sang froid à 1 minute de la fin, pour donner 4 points d’avance à son équipe. Malgré la réussite de Max Christie à mi-distance sur la possession suivante, les Lakers ne se relèveront pas du jeu de lancers-francs qui suivra. Défaite 101-93, match de patron du Thunder qui a encore une marge de progresse presque effrayante.

Big time bucket 🔥 https://t.co/0SIFBXxWCF pic.twitter.com/FwEjYK3Lv4

— OKC THUNDER (@okcthunder) November 30, 2024