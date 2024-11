Ça a pris son temps, mais c’est enfin fait. Zach LaVine est devenu le meilleur marqueur à 3-points de l’histoire des Chicago Bulls avec 1 050 tirs primés dépassant ainsi Kirk Hinrich.

54. C’est le nombre de bombinettes à longue distance qu’il manquait à Zach LaVine pour passer devant les 1 049 tirs primés de Kirk Hinrich. La dernière a fendu les cieux et transpercé les filets cette nuit, lors de la rencontre de NBA Cup face aux Celtics. Ici encore, ce dernier tir s’est fait attendre puisqu’il est arrivé dans les dernières minutes de ce match face à Boston (défaite des Bulls 129-138).

Zach LaVine becomes the all-time 3PT leader for the @chicagobulls 👏 pic.twitter.com/l7J4VINtEt

— NBA TV (@NBATV) November 30, 2024

Le numéro 8 est ainsi devenu le meilleur marqueur à 3-points de l’histoire des Taureaux et ce record, le double vainqueur du Slam Dunk Contest a bien failli ne jamais l’obtenir.

Zach LaVine just passed Kirk Hinrich for the most three-pointers in Bulls history!

Congrats, @ZachLaVine! 👏 pic.twitter.com/SXLw2h7hx5

— Chicago Bulls (@chicagobulls) November 30, 2024

Le ressort sur pattes aurait dû dépasser Kirk Kinrich la saison dernière, mais les blessures en ont décidé autrement. Ensuite, Zach LaVine a dû survivre aux rumeurs de transfert de l’été pour pouvoir, à nouveau, enfiler la tunique rouge de Chicago. Sauf que les blessures ont fait leur grand retour et l’ailier a manqué quelques matchs.

Alors que son nom ressurgit à nouveau dans les rumeurs de transfert, à croire que le passage du ocho à Chicago n’est qu’un cycle sans fin, Zach LaVine a enfin réussi à dépasser Kirk Hinrich.

Un dernier accomplissement avant de quitter l’Illinois dans les prochaines semaines ? L’avenir nous le dira.