Si la NBA occupe nos nuits et aussi une grande partie de nos journées, on garde aussi un œil sur l’EuroLeague, surtout quand les clubs français brillent. Ça tombe bien, aucun club ne brille plus que le Paris Basketball actuellement, qui est en tête de la plus prestigieuse des compétitions européennes !

Le Paris Basket n’a pas joué hier soir, mais la défaite de Fenerbahçe face à Milan a propulsé le club de la capitale au sommet du classement de l’EuroLeague. Parce que oui, à l’heure de ces lignes, c’est bien Paris qui possède le meilleur bilan en Europe avec neuf victoires en douze matchs.

Neuf victoires en douze matchs, et surtout huit consécutives !

La dernière défaite remonte au 17 octobre et un match face au Bayern Munich. Depuis, le Paris Basket est imbattable et s’arrache chaque soir pour prolonger sa folle série.

victoire vs Monaco : 87-80

victoire vs Berlin : 92-83

victoire vs Baskonia : 67-65

victoire vs Partizan Belgrade : 74-71

victoire vs Kaunas : 83-77

victoire vs Barcelone : 103-87

victoire vs Anadolu Efes : 93-84

victoire vs Bologne : 81-78

Jeudi soir face au Virtus Bologne d’Isaïa Cordinier, le Paris Basketball a transpiré, voire même tremblé dans les dernières minutes quand les Italiens sont revenus à une seule possession. Mais T.J. Shorts (19 points) a enfilé le costume de héros et Paris a tenu. De quoi faire exploser l’Adidas Arena, qui vibre comme jamais en ce moment.

Prochaine étape pour le Paris Basket : c’est ce mardi 3 décembre avec un match sur les terres du Maccabi Tel-Aviv. Pour la passe de 9 ?

Source texte : EuroLeague