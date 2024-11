Sidy Cissoko était de passage en G-League et il s’est bien amusé face aux Texas Legends avec 20 points, 4 rebonds et 3 interceptions, le tout poncuté par la belle victoire des Spurs 114 – 102.

Pas de match des Spurs hier soir, Sidy Cissoko en a donc profité pour faire un petit crochet par la G-League. Direction les Austin Spurs pour son deuxième match de la saison au sein de la ligue de développement et le Français s’en est plutôt bien sorti. Avec 29 minutes en sortie de banc, il a planté 20 points à 8/14 au tir, 4 rebonds et 3 interceptions avec une victoire au bout sur les Texas Legends, 114 – 102.

Sidy Cissoko had 20 points, 4 rebounds, 2 assists, and 3 steals as the Austin Spurs defeated the Texas Legends 114-102.

The San Antonio assignee shot 8-14 FG in what was his second G League game of the season (12 PTS, 4 REB, 6 AST in the first).pic.twitter.com/sxHMDlbYYI

— Matt Evans (@MattEvansCU) November 30, 2024

Alors qu’il essaye tant bien que mal de faire son trou dans la rotation de San Antonio, ce passage par la G-League a permis à Sidy Cissoko de montrer un bout de son talent, tout comme il a pu le faire en pré-saison, histoire de pouvoir gratter un peu plus de minutes dans la Grande Ligue là où il n’a que trois minutes en moyene par soir.

Le Français a d’ailleurs été questionné sur ce qu’il pensait de la transition entre la NBA et la ligue de développement.

“Je n’y pense pas. C’est le sport que j’aime et je veux juste jouer.” – Sidy Cissoko

Maintenant, il ne reste plus qu’à voir si cette belle performance aura un impact sur son temps de jeu à San Antonio. Les premiers éléments de réponse, ce dimanche, avec la réception des Kings.

Source texte : Matt Guzman, Matt Evans