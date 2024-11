Absent au cours des deux dernières semaines à cause d’un bobo à la cheville, le géant de Memphis Zach Edey est sur le point de revenir sur les parquets. On ne sait pas quand exactement, mais l’avantage c’est qu’on ne devrait pas le rater.

Si l’on en croit le coach des Grizzlies Taylor Jenkins, Zach Edey devrait en effet revenir soit ce week-end, soit en début de semaine prochaine. Memphis doit affronter Indiana dimanche soir puis les Mavericks à Dallas dans la nuit de mardi à mercredi.

Zach Edey hopefully back in the “short term,” according to Taylor Jenkins. https://t.co/RBxQn3AuXb

— Damichael Cole (@DamichaelC) November 29, 2024

Blessé à la cheville face aux Nuggets le 17 novembre dernier, Zach Edey a raté les six derniers matchs de Memphis, qui s’en sort plutôt bien sans lui puisque les Grizzlies restent sur cinq victoires consécutives grâce notamment au retour de la superstar Ja Morant.

Si GG Jackson et Vince Williams sont toujours à l’infirmerie, cette dernière se vide progressivement et Memphis devient ainsi de plus en plus dangereux. Le retour de Zach Edey va permettre aux Grizzlies de gagner encore un peu en profondeur, le pivot rookie tournant à 11 points, 7 rebonds et 1 contre de moyenne en 20 minutes par match (14 matchs, 9 titularisations).

Source texte : Damichael Cole